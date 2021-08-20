Türkiye'nin en büyük bayrakları İstanbul Boğazı'nın iki yakasında dalgalanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbul'daki Çamlıca Tepesi'nde göndere çekilen Türkiye'nin en uzun ve en büyük Türk bayrağının benzerinin Avrupa Yakası'na da yapılmasını gündeme taşımasının ardından çalışmalara başlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında, Anadolu Yakası'nda bulunan Türkiye'nin en uzun bayrak direğinin bir benzerinin Avrupa Yakası'na da yapılmasını, ülkenin en uzun Türk bayraklarının İstanbul'un iki yakasından birbirini selamlamasını istediğini belirterek, bu konuyu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na söylediğini aktarmıştı.
Erdoğan'ın talimatının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde çalışmalara odaklanıldı. Bu kapsamda, alternatifler arasından en uygun yer tespiti yapılarak, hazırlanacak bayrak direği dikilecek. Direk ve göndere çekilecek bayrağın da yine ülkenin en büyüklerinden biri olarak kayıtlara geçmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 101'inci yıl dönümünde düzenlenen törende, Türkiye'nin en uzun bayrak direği 1000 metrekarelik en büyük Türk bayrağı ile buluşmuştu.
Daha önce inşası gerçekleştirilen 111 metre yüksekliğindeki bayrak direği Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin yapılmasıyla işlevsizleşen ve görüntü kirliliği yaratan antenlerin söküldüğü alana yerleştirilmişti.
İstanbul'un birçok noktasından görülebilen bayrağın benzerinin, Avrupa Yakası'na da yapılmasıyla şehrin siluetine ayrı bir değer katılması amaçlanıyor.
- Çamlıca'daki bayrak direği 100 ton
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen projeyle Çamlıca Tepesi'ne dikilen 111 metrelik Türk bayrağı direğinin yapımına 31 Ocak 2021'de başlanmıştı. Yaklaşık 100 tonluk direğin altçapı 335 santimetre, üst çapı 75 santimetre olarak hesaplandı.
İnşa edilen direğin tabanı için 32 ton demir, 240 metreküp beton kullanıldı. Bayrak direği, kaynaksız geçmeli sistem olarak tasarlanıp, en alt parça 410 santimetre, en üst kısım 140 santimetre iç içe girmişti. Toplam direk imalatı 144,75 metreyi buldu.
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