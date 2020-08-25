Türkiye'nin en büyük barajında yeni Kovid-19 önlemleri

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Artvin Valisi Yılmaz Doruk Başkanlığından yapılan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES şantiyesi ile Yusufeli Barajı rölekasyon yolları ve köy yolları şantiyelerinde çalışanlar arasında Kovid-19 vakalarının yoğun bir şekilde arttığını belirtti.

Şantiyelerdeki salgının önüne geçilmesi için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda 24 Ağustos saat 24.00’ten itibaren şantiye dışından tedarik amaçlı giriş yapan araç şoförleri ve yardımcılarının belirlenen alanlar dışında bulunmamasına ve şantiye içerisinde hiç kimse ile temasa geçmemesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Öte yandan, çalışanların şantiyelerde kendileri için hazırlanan yerlerde kalmalarına, aylık izin kullanımlarını müteakip göreve başlamadan şantiyede 7 gün izolasyon altında tutulmalarına, izin dönüşünün 7. günü sürüntü örneği alınmasına, sürüntü örnek sonuçlarının belli olmasına kadar izolasyonda kalmaya devam etmesine, çıkan test sonucuna göre iş başı yapmalarına veya sağlık kuruluşuna yönlendirilmelerine karar verildi.

Ayrıca Yusufeli Barajı ve HES projesi kapsamında ki diğer şantiyelerinde de Kovid-19 tedbirleri kapsamında tedbirlerin ve denetimlerin yoğunlaştırılacağı vurgulandı.