Sivil toplum organizasyonu JCI (Junior Chamber International) tarafından 1983 yılından bu yana düzenlenen, “Ten Outstanding Young Persons of the World”ün Türkiye ayağı olan ‘TOYP-Türkiye'nin 10 Başarılı Genci' yarışmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı TOYP Türkiye Birincileri, 2020 yılında Yokahama, Japonya’da olacak JCI World Congress’de gerçekleşecek ‘TOYP Dünya Finalleri’ ile uluslararası platformda mücadele edecek.

Ödül töreninde konuşan JCI İstanbul Şube Başkanı Fatih Katipoğlu, "Önümüzdeki yıl Yokahama, Japonyada gerçekleşecek Dünya Kongresinde de dünya birincileri çıkararak gurur gecesi yaşayacağımıza eminim” dedi.

Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Türkiye Derneği adına JCI İstanbul Şubesi tarafından 25 yıldır hayata geçirilen TOYP-Türkiye'nin 10 Başarılı Genci projesinin, toplumsal gelişime katkısı bulunan gençlerinin çalışmalarını görünür kılmayı, onları daha duyarlı ve aktif vatandaş olmaları yönünde teşvik etmeyi amaçladığı belirtildi.

2019 TOYP Türkiye Kategori Birincileri ise şu şekilde açıklandı;