Türkiye'nin emekli haritası çıkarıldı

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 30 Haziran Emekliler Günü dolayısıyla Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması yaptı.
Araştırmaya göre, Türkiye genelinde 8 milyon 615 bin işçi emeklisi, 2 milyon 718 bin esnaf emeklisi ve 2 milyon 389 bin memur emeklisi olmak üzere toplam 13 milyon 722 bin kişi emekli aylığı alıyor.
Yaklaşık beş emekliden biri yani emeklilerin yüzde 19'u İstanbul'da yaşıyor. İstanbul, 2,6 milyon kişiyle Türkiye'de en fazla emeklinin yaşadığı şehir olurken, İstanbul'un ardından 1 milyon 79 bin emekliyle Ankara, 1 milyon 16 bin emekliyle İzmir, 586 bin emekliyle Bursa ve 400 bin emekliyle Antalya en fazla emekli nüfusa sahip iller olarak sıralanıyor.
EN AZ EMEKLİ ARDAHAN, BAYBURT VE TUNCELİ'DE
Nüfusu 589 bin olan Zonguldak'ta 164 bin emekli yaşıyor. Şehirdeki kömür madenlerinden emekli olanların da etkisiyle nüfusunun yaklaşık yüzde 28'i emeklilerden oluşan Zonguldak, bu oranla Türkiye'nin en fazla emekli yoğunluğuna sahip kenti durumunda bulunuyor.
Zonguldak'ın ardından Sinop, Balıkesir, Bartın, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Rize ve Giresun emekli nüfusunun il nüfusuna oranının en yüksek olduğu şehirler olarak sıralanıyor.
Emeklilerin büyükşehirlerde ve denize kıyısı olan illerde yaşadığı sonucuna ulaşılan raporda, 2 milyon 143 bin nüfusa sahip Şanlıurfa'da 83 bin, 1 milyon 141 bin nüfusa sahip Van'da ise 59 bin emeklinin olduğuna dikkati çekiliyor.
Araştırmada, emekli sayısının en düşük olduğu iller Ardahan, Bayburt, Tunceli, Kilis ve Iğdır olarak sıralanıyor.
3 BÜYÜKŞEHİRDE 5 MİLYON EMEKLİ YAŞIYOR
Araştırmanın sonuçlarını AA muhabirine değerlendiren TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, Türkiye'nin dört bir yanındaki 119 şubesi ve 1 milyonu aşkın üyesiyle TÜED'in emeklileri temsil eden en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.
Ülkenin kalkınması için yıllarca alın teri döken emeklilere daha iyi hizmet verebilmek için Emeklilerin Yaşadığı Yerler Araştırması'nı yaptıklarını belirten Ergün, şöyle konuştu:
"Bu araştırma bize İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde hemen hemen her beş kişiden birinin emekli olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Bu üç ilimizdeki toplam emekli sayısı 5 milyonu buluyor. Bunun yanında, Ankara ve Konya dışında emekli nüfusu genel olarak denize kıyısı olan şehirlerde yoğunlaşıyor. Emeklilerimizin şehir tercihlerinde, sağlık hizmetlerine erişim ve sosyal yaşamı yanında denize kıyısı olan şehirler de belirleyici. Tüm bunlar hükümetin ve yerel yönetimlerin emeklilerin ve yaşlıların yaşam koşullarını iyileştirecek yatırım ve faaliyetlere nerelerde yoğunlaşması gerektiğini ortaya koyuyor. Bu araştırma bağlamında yetkililerin yaşlı ve emekli öncelikli politikalara ağırlık vermesini istiyoruz."
Haber Görseli: AA
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