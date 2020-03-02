02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin elektrik tüketimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,99 artarak, 24 milyar 212 milyon 299 bin kilovatsaat oldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 907 milyon 224 bin kilovatsaatle 12 Şubat'ta, en düşük tüketim ise 713 milyon 144 bin kilovatsaatle 2 Şubat'ta gerçekleşti.
Şubatta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,99 artarak 24 milyar 212 milyon 299 bin kilovatsaate yükselirken, elektrik üretimi de yüzde 5,87 artışla 24 milyar 112 milyon 412 bin kilovatsaate ulaştı.
Elektrik üretiminin yüzde 29,62'si hidroelektrik santrallerinden, yüzde 22,56'sı ithal kömür santrallerinden, yüzde 19,71'i ise doğal gaz santrallerinden karşılandı.
Üretimde yerli kömür santrallerinin payı yüzde 14'ü bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 9,26 oldu. Kalan yüzde 4,85'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.
ELEKTRİK İTHALATI YÜZDE 61.49 ARTTI
Türkiye'nin elektrik ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 61,49 artarak, 284 milyon 159 bin kilovatsaate çıktı. Geçen yıl şubatta 175 milyon 964 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.
Şubatta elektrik ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,74 azalarak 184 milyon 272 bin kilovatsaat oldu. Şubat 2019'da 321 milyon 808 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.
Öte yandan, ocak sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 91 bin 342 megavata ulaştı.
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