03 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin elektrik tüketimi kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,08 azalarak 23 milyar 83 milyon 330 bin kilovatsaat oldu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 840 milyon 955 bin kilovatsaatle 27 Kasım'da, en düşük tüketim ise 651 milyon 677 bin kilovatsaatle 3 Kasım'da gerçekleşti.
Kasımda elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,08 azalarak 23 milyar 83 milyon 330 bin kilovatsaate düşerken, elektrik üretimi de yüzde 1,89 azalışla 22 milyar 974 milyon 402 bin kilovatsaate geriledi.
Elektrik üretiminin yüzde 25,94'ü ithal kömür santrallerinden, yüzde 23,63'ü doğal gaz santrallerinden, yüzde 19,98'i ise yerli kömür santrallerinden karşılandı.
Üretimde hidroelektrik santrallerinin payı yüzde 19,55'i bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 5,81 oldu. Kalan yüzde 5,09'luk kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.
ELEKTRİK İTHALATI YÜZDE 25 ARTTI
Türkiye'nin elektrik ithalatı kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25,83 artarak, 309 milyon 340 bin kilovatsaate yükseldi. Geçen yıl kasımda 245 milyon 836 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.
Kasımda elektrik ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,03 azalarak 200 milyon 412 bin kilovatsaat oldu. Kasım 2018'de 328 milyon 715 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.
Öte yandan, ekim sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 91 bin 70 megavata ulaştı.
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