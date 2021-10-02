Türkiye'nin elektrik ithalatı yüzde 324 arttı

AA

Türkiye'nin elektrik tüketimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,33 artarak 27 milyar 326 milyon 965 bin kilovatsaat oldu.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 1 milyar 39 milyon 136 bin kilovatsaatle 1 Eylül'de, en düşük tüketim ise 752 milyon 146 bin kilovatsaatle 26 Eylül'de gerçekleşti.

Elektrik tüketimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,33 artarak 27 milyar 326 milyon 965 bin kilovatsaate yükselirken, üretim de yüzde 0,63 artarak 27 milyar 575 milyon 600 bin kilovatsaat oldu.

Bu dönemde, elektrik üretiminin yüzde 10,33'ü hidroelektrik santrallerinden, yüzde 38,8'i doğal gaz santrallerinden, yüzde 15,6'sı ise yerli kömür santrallerinden sağlandı.

Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 10,35, ithal kömür santrallerinin payı ise yüzde 15,2 olarak kayıtlara geçti. Geri kalan üretim ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.

Öte yandan, Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 324 artarak 52 milyon 796 bin kilovatsaatten 223 milyon 836 bin kilovatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda, elektrik ihracatı ise yüzde 116,2 artarak 472 milyon 570 bin kilovatsaat oldu. Geçen yılın eylül ayında 218 milyon 579 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Türkiye'de sıcaklıkların azalmasıyla tüketimde yaz aylarına kıyasla azalış görülüyor. Bu dönemde, geçen yıla göre benzer seviyelerde tüketim gerçekleşmesi de geçen yıl aynı dönemde yumuşatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin benzer etkiyi yaratmasıyla açıklanıyor.