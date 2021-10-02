Türkiye'nin elektrik ithalatı yüzde 324 arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,33 artarak 27 milyar 326 milyon 965 bin kilovatsaat oldu.
AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 1 milyar 39 milyon 136 bin kilovatsaatle 1 Eylül'de, en düşük tüketim ise 752 milyon 146 bin kilovatsaatle 26 Eylül'de gerçekleşti.
Elektrik tüketimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,33 artarak 27 milyar 326 milyon 965 bin kilovatsaate yükselirken, üretim de yüzde 0,63 artarak 27 milyar 575 milyon 600 bin kilovatsaat oldu.
Bu dönemde, elektrik üretiminin yüzde 10,33'ü hidroelektrik santrallerinden, yüzde 38,8'i doğal gaz santrallerinden, yüzde 15,6'sı ise yerli kömür santrallerinden sağlandı.
Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 10,35, ithal kömür santrallerinin payı ise yüzde 15,2 olarak kayıtlara geçti. Geri kalan üretim ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.
Öte yandan, Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 324 artarak 52 milyon 796 bin kilovatsaatten 223 milyon 836 bin kilovatsaate yükseldi.
Söz konusu ayda, elektrik ihracatı ise yüzde 116,2 artarak 472 milyon 570 bin kilovatsaat oldu. Geçen yılın eylül ayında 218 milyon 579 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.
Türkiye'de sıcaklıkların azalmasıyla tüketimde yaz aylarına kıyasla azalış görülüyor. Bu dönemde, geçen yıla göre benzer seviyelerde tüketim gerçekleşmesi de geçen yıl aynı dönemde yumuşatılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin benzer etkiyi yaratmasıyla açıklanıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!