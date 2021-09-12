'Bloomberg HT' yeni sezonda da ilk günkü coşkusuyla sizlerle

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Türkiye’nin, en güçlü ve kapsamlı ekonomi içeriğiyle, yatırımlarınıza doğru yön vermek için Bloomberg HT, yeni sezonda da ilk günkü çoşkusuyla yine sizlerin karşısına çıkıyor.

Ekonomideki sıcak gelişmeler, detaylı grafik analizler, sektörel içerikler ekrana gelmeye devam ediyor, piyasalardan anlık verilerle paranın yolculuğunu Bloomberg HT yeni sezonda da takip ediyor.

Küresel piyasalardan çarpıcı yorumlarla 7/24 ekonominin nabzını tutuyor.

Bloomberg HT izleyenler kazanır!