Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu Kovid-19 nedeniyle kapalı olacak

AA

Başkonsolosluk tarafından yapılan açıklamada, "Başkonsolosluğumuz personelinde Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle Düsseldorf Sağlık Müdürlüğünün yönlendirmeleri doğrultusunda, gerek vatandaşlarımız gerek personelimiz için riskli bir durum oluşmamasını teminen Başkonsolosluğumuzun 26 Haziran Cuma günü akşamına kadar kapatılması zarureti doğmuştur." ifadesi kullanıldı.

Acil iş ve işlemler için Köln, Essen, Münster, Frankfurt ve diğer başkonsolosluklara başvurulabileceği belirtilen açıklamada, vatandaşların ilave bilgi almak ve acil durumlar için 015119605102 ile 015124449176 numaralı telefonlardan 24 saat görevli başkonsolosluk personeline ulaşabilecekleri kaydedildi.