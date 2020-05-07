GRAFİKLİ- Türkiye'nin dünyayı sarsan koronavirüsle mücadeledeki başarısı rakamlara yansıdı

AA

Dünyadaki aktif vaka oranının yüzde 58,03, iyileşen hasta oranının ise yüzde 33.76 olduğu dün itibarıyla, Türkiye'de aktif vaka oranı yüzde 36,95, iyileşen hasta oranı da yüzde 59,36 olarak kaydedildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ilk pozitif vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bugüne kadar yapılan 1 milyon 234 bin 724 test sonucunda, 131 bin 744 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Bu süreçte 3 bin 584 kişi hayatını kaybederken 78 bin 202 kişi de koronavirüsü yenerek yaşama tutundu.

Bugüne kadar yapılan toplam test sayısı dikkate alındığında bu işleme tabi tutulanların yüzde 10,6'sında Kovid-19 tespit edilmiş oldu.

Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan, 6 Mayıs'a kadar toplam vaka sayısına göre ölüm oranı ise yüzde 2,7 oldu.

İlk kez birden fazla kişinin hayatını kaybettiği 19 Mart'ta ölümlerin vaka sayısına oranı yüzde 1,2 olurken, en çok vakanın tespit edildiği 11 Nisan'da bu oran 1,85'e çıktı.

- Vaka sayı düşüyor

Pozitif vakaların tespit edilip toplumdan izole edilebilmesi için hastalık şüphesi olanlara Kovi-19 testi uygulanıyor.

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin yanı sıra Bakanlığın yetkilendirdiği üniversite ve özel hastaneler ile laboratuvarlarda uygulanan bu işlem ücretsiz yapılıyor.

Test bilgileri ilk kez 19 Mart'ta açıklandı ve 1981 kişiye bu işlemin yapıldığı duyuruldu.

Bir sonraki gün 3 bin 656'ya çıkan rakam, 10 gün sonra 9 bin 982, mart sonunda ise 15 bin 422'ye ulaştı.

29 Nisan'da test sayısı, 43 bin 498 olarak açıklandı.

En fazla test sayısının yapıldığı gün olarak kayıtlara geçen bu tarihte, vaka artış oranı yüzde 6,74 oldu. Bu oran, 20 Mart'tan o güne kadar en düşük vaka artışı olarak kayıtlarda yer aldı.

Bugüne kadar teste tabi tutulanların yüzde 10,6'sında Kovid-19 tespit edildi. Bu oran 27 Mart'ta 27,4 iken 1 Nisan'da 14,9'a 15 Nisan'da 12,55'e 30 Nisan'da 6,22'ye, 5 Mayıs'ta ise 5,50'ye düştü. Son bir haftada toplam vaka oranı da yüzde 5,90 olarak kayıtlara geçti.

Bununla birlikte gün bazında en yüksek vaka artış oranı yüzde 27,4 ile 27 Mart'ta yaşanırken bu oran 4 Mayıs'ta yüzde 4,51'e kadar geriledi.

Test ve vaka sayıları oranları şu şekilde gerçekleşti:

Gün Test Sayıları Vaka Sayıları Oran (Yüzde) 20 Mart 3656 311 8,50 21 Mart 2970 277 9,32 22 Mart 1738 289 16,6 23 Mart 3672 293 7,9 24 Mart 3952 343 8,6 25 Mart 5035 561 16,4 26 Mart 7286 1196 16,4 27 Mart 7533 2069 27,4 28 Mart 7641 1704 22,3 29 Mart 9982 1815 18,2 30 Mart 11535 1610 13,9 31 Mart 15422 2704 17,5 1 Nisan 14396 2148 14,9 2 Nisan 18757 2456 13,09 3 Nisan 16160 2786 17,2 4 Nisan 19664 3013 15,3 5 Nisan 20065 3135 15,6 6 Nisan 21400 3148 14,7 7 Nisan 20023 3892 19,4 8 Nisan 24900 4117 16,5 9 Nisan 28578 4056 14.1 10 Nisan 30864 4747 15,3 11 Nisan 33170 5138 15,4 12 Nisan 35720 4789 1340 13 Nisan 34456 4093 11,87 14 Nisan 33070 4062 12,28 15 Nisan 34090 4281 12,55 16 Nisan 40427 4801 11,87 17 Nisan 40270 4353 10.80 18 Nisan 40520 3783 9,33 19 Nisan 35344 3977 11,25 20 Nisan 39703 4674 11,77 21 Nisan 39429 4611 11,69 22 Nisan 37535 3083 8,21 23 Nisan 40962 3116 7,60 24 Nisan 38351 3122 8,14 25 Nisan 38308 2861 7,46 26 Nisan 30177 2357 7,81 27 Nisan 20143 2131 10,57 28 Nisan 29230 2392 8,18 29 Nisan 43498 2936 6,74 30 Nisan 42004 2615 6,22 1 Mayıs 41431 2188 5,28 2 Mayıs 36318 1983 5,46 3 Mayıs 24001 1670 6,95 4 Mayıs 35771 1614 4,51 5 Mayıs 33283 1832 5,50 6 Mayıs 30303 2253 7,43

- İyileşenlerin sayısı katlanıyor

Kovid-19 teşhisiyle hastanelerde tedavi gördükten sonra taburcu edilenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mart'ta 60 ve 65 yaşlarında iki kişinin de aralarında bulunduğu 26 vatandaşın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

Bu tarihten sonra Bakanlığın paylaştığı bilgiye göre iyileşenlerin sayısı katlanarak artıyor.

Koravirüsü yenerek yaşama tutanların sayısı ilk kez 24 Nisan'da pozitif vaka sayısını geçti.

Buna göre 3 bin 122 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, aynı gün 3 bin 246 hasta taburcu edildi.

Ayrıca 2 bin 131 vakanın tespit edildiği 27 Nisan'da 4 bin 651 kişi şifa buldu ve ilk kez iyileşenlerin sayısı pozitif vakaları ikiye katladı.

Toplam vaka sayısının 126 bin 45 olduğu 3 Mayıs'ta toplam iyileşenleri sayısı 63 bin 151'e çıktı. Böylece 11 Mart'tan bu yana ilk kez toplam iyileşenlerin sayısı, koronavirüs teşhisi konulanların sayısını geçti.

Son 10 günde ise koronavirüsü yenerek yaşama tutunanlar 49 bin 62'ye çıkarken vakası sayısı da 21 bin 614 oldu ve iyileşenlerin sayısı vaka sayısının iki katından fazla oldu.

- İyileşenlerin sayısı tarihlere göre şöyle:

Gün Günlük Taburcu Sayısı Toplam Taburcu Sayısı 27 Mart 42 42 28 Mart 28 70 29 Mart 35 105 30 Mart 57 162 31 Mart 81 243 1 Nisan 90 333 2 Nisan 82 415 3 Nisan 69 484 4 Nisan 302 786 5 Nisan 256 1042 6 Nisan 284 1326 7 Nisan 256 1582 8 Nisan 264 1846 9 Nisan 296 2142 10 Nisan 281 2423 11 Nisan 542 2965 12 Nisan 481 3446 13 Nisan 511 3957 14 Nisan 842 4799 15 Nisan 875 5674 16 Nisan 1415 7089 17 Nisan 1542 8631 18 Nisan 1822 10453 19 Nisan 1523 11976 20 Nisan 1454 13430 21 Nisan 1488 14918 22 Nisan 1559 16477 23 Nisan 2014 18491 24 Nisan 3246 21737 25 Nisan 3845 25582 26 Nisan 3558 29140 27 Nisan 4651 33791 28 Nisan 5018 38809 29 Nisan 5231 44022 30 Nisan 4846 48886 1 Mayıs 4922 53808 2 Mayıs 4451 58259 3 Mayıs 4892 63151 4 Mayıs 5015 68166 5 Mayıs 5119 73285 6 Mayıs 4917 78202

- Entübe ve yoğun hasta oranları düşüyor

Kovid-19 testi pozitif çıkıp tedaviye alınan hastalardan 1278'i yoğun bakımda, 669'u da solunum cihazına (entübe) bağlı tedavi görüyor.

Toplam vaka sayısına göre son bir haftada yoğun bakım oranı yüzde 1,25'ten 0,97'ye, solunum cihazına bağlı hastaların oranı ise yüzde 0,66'dan 0,50'ye düştü.

- Türkiye ve dünyadaki oranların karşılaştırması

Dünyadaki aktif vaka ve iyileşenlerin oranlarıyla kıyaslandığında Türkiye'de iyileşen hasta oranı, dünya genelindeki oranda yüksek olduğu görülüyor.

Buna göre Türkiye'de aktif vaka oranı 6 Mayıs itibarıyla yüzde 36,95'e kadar düşerken iyileşen hasta oranı ise yüzde 59,36'ya yükseldi.

Dünyadaki bütün vaka sayıları dikkate alındığında aktif vaka oranı yüzde 58,03, iyileşen hasta oranı ise yüzde 33.76 oldu.

Dün itibarıyla Türkiye'de Kovid-19 teşhisi konulan hastaların 0,97'si yoğun bakım tedavisi görürken bu oran dünya genelinde 1,29 olarak kaydedildi.

Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı yüzde 6,91'e gerilerken bu oran Türkiye'de 2,7'ye kadar düştü.