Türkiye'nin dördüncü büyük mağarası ilgi görüyor - KARABÜK

AA

Toplam 6 bin 52 metre uzunluğunda 3 katlı oluşuma sahip mağara, muhteşem renk cümbüşünün hakim olduğu küçük yer altı nehri, bir şelale ve iki gölle ziyaretçilerini hayran bırakıyor.65 ila 200 milyon yıl önce oluşmaya başladığı tahmin edilen ve yaz kış sabit 15 derece sıcaklığa sahip Mencilis Mağarası'nı gezi amaçlı gelenlerin yanı sıra nefes darlığı, astım ve bronşit gibi hastalıklara iyi geldiğini düşünen kişiler de ziyaret ediyor.Sarkıt ve sütunların yanı sıra kireçli kaya oluşumlarının yer aldığı mağara, bir dönem insanlar tarafından kullanıldığı için Horasan harcıyla örülmüş duvarlar ve el yapımı bir fırına da sahip.- Ziyaretçi sayısı normale dönmeye başladıMencilis Mağara Araştırma Kurulu Üyesi ve rehber Bahadır Öztürk, AA muhabirine, mağaranın oluşumunun 65 ila 200 milyon yıl önceye dayandığını söyledi.Net bir tarihinin bulunmamasının katlı bir mağara olmasından kaynaklandığını belirten Öztürk, şunları dile getirdi:"En üst katı fosil, oluşumunu tamamlamış, ikinci katı yarı aktif, alt katı ise tam aktif, hala suların aktığı bir kat. Tüm kolların toplam uzunluğu 6 bin 52 metre olarak ölçülmüş. 1976 yılında araştırmaya başlanmış. Şu anda 400 metrelik bir kısmı turizme açık. Devamı turizme müsait değil. Devamını özel macera parkuruyla 4. kilometresine kadar götürebiliyoruz. Türkiye'de ilk biz yapıyoruz. Özel bir ekiple oluyor ve belirli kriterleri var. 6 ile 8 saat arası süren bir tur. İçinde zipline geçişi var.Nehirden botla geçiş var. Yer altı şelalesine varıyoruz. İçeride çok farklı bir dünyada yaşıyorsunuz."Mağaraya ilginin çok olduğunu kaydeden Öztürk, pandemi nedeniyle geçen yıllara göre az olsa da ziyaretçi sayısının normal sezona yaklaştığını ifade etti.