AA

Türkiye'nin desteğiyle yenilenen hastane, Gürcistan'da Kovid-19'la mücadelenin merkezi oldu



- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TİKA'ya, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede Türkiye adına Gürcistan'a verdiği destek için teşekkür etti

NAZLI YÜZBAŞIOĞLU/ ZUHAL DEMİRCİ - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Gürcistan'a verdiği desteğin altını çizerek "Ülkemizde virüse karşı verdiğimiz mücadeleye ilişkin deneyimlerimizi diğer ülkelere aktarmak, elimizden gelen yardımı esirgememek bir insanlık görevidir." dedi.

TİKA'dan edinilen bilgiye göre, Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede yürüttüğü örnek çalışmaları sınır ötesine taşıyarak komşu ülke Gürcistan'a da yardım eli uzattı.

Türkiye'nin katkıları sayesinde yenilenip kapasitesi artırılan ve geçen yıl 22 Kasım'da hizmete açılan Batum Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi, 23 Kovid-19 vakasının görüldüğü, 288 kişinin karantina altına alındığı ülkede yeni tip koronavirüsle savaşın merkez üssü haline geldi.

Konuya ilişkin AA'ya değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Kovid-19'un küresel bir sorun olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs tehdidini bertaraf edebilmek için devletimiz her türlü önlemi zamanında alarak örnek bir çalışma sergiledi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız olarak etkin iş birliği ve yoğun bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu virüs küresel bir sorun. Dolayısıyla ülkemizde virüse karşı verdiğimiz mücadeleye ilişkin deneyimlerimizi diğer ülkelere aktarmak, elimizden gelen yardımı esirgememek bir insanlık görevidir. Bu bakımdan Türkiye adına elini taşın altına koyup Gürcistan'a Batum Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesini kazandırarak komşu ülkenin yeni tip koronavirüsle mücadelesine destek veren TİKA'mıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

- Hastane, Gürcistan'da yeni tip koronavirüs teşhisi yapabilen üç sağlık merkezinden biri

TİKA tarafından yenilenen Batum Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesinden, ilk olarak 26 Şubat'ta yeni tip koronavirüsle tanışan ülkede çevre illerden gelenler dahil 980 bine yakın kişi yararlanıyor.

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı dün itibarıyla 24'e ulaştı, 10 Mart itibarıyla da 288 kişi virüs şüphesiyle karantina altında.

Gün geçtikçe artan vaka ve karantina sayısı nedeniyle tam kapasite hizmet veren hastanede test sonuçları pozitif çıkabilecek hastalar için özel odalar tahsis edilirken, hastane personeli ve ekipmanları da hazır konumda bekletiliyor.

Gürcistan'da yeni tip koronavirüs teşhisi konulabilen ve hastaların tedavisi yapılabilen üç sağlık merkezinden biri olan Batum Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi, Batı Gürcistan'ın Acara, Gurya ve Samegrelo bölgelerine hizmet veren tek sağlık merkezi olma özelliği taşıyor.

1960'ta faaliyete geçen 50 yatak kapasiteli hastane, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı TİKA'nın desteğiyle dış cephe iyileştirilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılmasının, tıbbi ekipman ve laboratuvar malzemeleri temin edilmesinin ardından Gürcistan halkına hizmet vermeye devam ediyor.

TİKA'nın desteğiyle ayrıca 18 doktor ve 20 hemşireye ekipmanların kullanımı konusunda da geçen yıl eğitim verildi.

Benzer şekilde TİKA ayrıca 2018'de Tacikistan'da Tursunzade Merkez Enfeksiyon Hastanesinin çocuk bölümünün yenilenmesini de sağlamış ve tıbbi ekipman desteği vermişti. Hastanenin 3. katına 33 yataklı çocuk enfeksiyon bölümü oluşturulmuş ve hasta odaları, yoğun bakım, acil servis, doktor ve hemşire odalarının da bulunduğu bölüm yenilenmişti.

- TİKA'nın yeni tip koronavirüs ile küresel mücadelesi

TİKA, yeni tip koronavirüs salgınının ilk kez ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getiren "Koca Yusuf" operasyonunda da görev başındaydı.

Türk vatandaşlarını taşıyan askeri kargo uçağına tıbbi malzeme yükleyen TİKA, 1000 biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, 1000 tek kullanımlık koruyucu kıyafeti de Çin'de yetkililere teslim etmişti.

,Zuhal Demirci