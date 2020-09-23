AA

Dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye'nin ortaya koyduğu başarı, Balkan ülkelerinden Bosna Hersek'e de örnek olacak.

Bosna Hersekli bir grup doktor, Uluslararası Doktorlar Derneğinin (AID) daveti ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde Covid-19 ile mücadeleye ilişkin iki gün boyunca incelemeler yapıp tecrübe paylaşımında bulundu.

Bilgi akışı, tedbirler ve tedavi konusunda önemli adımlar atan Türkiye'nin salgınla mücadelesini yerinde inceleme imkanı bulan Bosna Hersekli doktorlar, Türkiye'de edindikleri deneyimleri kendi ülkelerine taşımayı planlıyor.

Ziyarete katılan doktorlardan Saraybosna Kantonu (KS) Sağlık Bakanlığı Acil Durum Dairesi Başkanı Aida Pilav, ziyaretin çok verimli geçtiğini söyledi.

Bosna Hersek'te uyguladıkları mevcut yöntemleri Türkiye'dekilerle karşılaştırdıklarını ve iyileştirme yapılması gereken alanları belirlediklerini anlatan Pilav, "Özellikle Türkiye'deki bilgi döngüsü bizi çok etkiledi. İlk olarak bilgi akışını sağlıklı hale getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'de, evde karantinada tutulan insanların sürekli olarak ziyaret edildiğini söyleyen Pilav, Bosna Hersek'in kapasitesi bakımından bunu uygulamaya elverişli bir ülke olmadığını ancak risk grubundakiler için mobil ekipler kurulabileceğini ifade etti.

"HAYAT EVE SIĞAR" UYGULAMASINA ÖVGÜ

AID Bosna Hersek Temsilcisi Vedran Jakupovic de Ankara'da bir Covid-19 hastasının geçirdiği tüm evreleri görme imkanı bulduklarını aktararak, özellikle de birey ve toplum güvenliğini sağlamaya yardımcı "Hayat Eve Sığar" uygulamasının muhteşem bir uygulama olduğunu vurguladı.

Bosna Hersek'te de benzer bir uygulamanın oluşturulması için gerekli altyapının sağlanabileceğini söyleyen Jakupovic, Bosna Hersek'te eksik olan önemli bir hususun da çağrı merkezleri olduğunu kaydetti.

Jakupovic, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde ilaç yardımı konusunu ele aldıklarını belirterek, Bosna Hersek'te ilaçların ithalatı sürecinde sorunlar yaşadıklarını ve Türkiye'deki süreç hakkında bilgi aldıklarını dile getirdi.

Bosna Hersek'te evde tedavi edilen hastaların ziyareti noktasında çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Jakupovic, gelecek dönemde iki ülke arasında akademik alanda da tecrübe paylaşımı yapılmasının planlandığını söyledi.

Jakupovic, Türkiye'nin sağlık alanında son 15 yılda gösterdiği gelişime dikkati çekerek, inşa edilen hastanelerin, oluşturulan sağlık kadrolarının ve kaynakların inanılmaz olduğunu sözlerine ekledi.