"Türkiye'nin çatısı"nda görsel şölen - IĞDIR

AA

Sahip olduğu 5 bin 137 metrelik rakımıyla "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'ndaki karlar erimeye başladı.Yaklaşık 6 aydır dağın üzerini adeta beyaz bir örtü gibi örten ve bölgede üzerindeki karların erimesi "yazın gelişi" olarak nitelenen Ağrı Dağı'ndaki karlar kısmen eriyince, ortaya adeta kartpostallık görüntüler çıktı.Vatandaşlardan İlteriş Kağan Taşkınsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Baharın gelmesiyle Ağrı Dağı'nın eteğindeki karlar erimeye başladı. Dağın 2 bin 500 rakımına kadar bahar kendini gösteriyor." dedi.

Dağın eteklerindeki karın erimesiyle doğanın da uyanmaya başladığını aktaran Taşkınsu, "Tarım ve hayvancılık faaliyetleri de başladı. Artık doğa uyanıyor ve biz yazın geldiğini anlıyoruz. Havanın açık olması ve doğanın canlanmaya başlamasıyla Ağrı Dağı heybetli yüzünü ortaya çıkardı." diye konuştu.Ağrı Dağı, 2 bin 500 metresine kadar eriyen karlı manzarasıyla adeta görsel şölen sundu.