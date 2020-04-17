17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de çatı tipi güneş enerjisi santrali kurulumunda 4 bin 500 megavatlık ekonomik potansiyel bulunurken, bunun yatırıma dönüşmesi halinde yılda 300 milyon dolarlık gaz ithalatının önüne geçilebileceği hesaplanıyor.
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezinin "Binalarda Çatı Üstü Güneş Enerjisi Potansiyeli-Türkiye'de Çatı Üstü Güneş Enerjisi Sistemlerinin Hayata Geçmesi İçin Finansman Modelleri ve Politikalar" başlıklı raporundan derlenen bilgilere göre, Türkiye'de 2018 sonu verileriyle 9,1 milyon bina stoğu bulunuyor.
Binalar, enerji tüketiminde sanayiden sonra ikinci sırada yer alırken, her yıl çatı tipi güneş enerjisi sistemlerini taşıyabilecek yaklaşık 100 bin yeni bina stoğu oluşuyor.
Ülkedeki binalarda çatı tipi güneş santrali kurulumu için 14 bin 900 megavatlık teknik potansiyel mevcut. Bu potansiyel, Türkiye'nin 6 bin megavat seviyesindeki mevcut güneş enerjisi kurulu gücünün 2 katından fazlasını oluşturuyor.
Söz konusu potansiyelin en büyük kısmı çok haneli konutlarda yer alırken, ticari, kamu ve sanayi binaları bunu takip ediyor.
Teknik potansiyel içinde ise 4 bin 500 megavatlık kapasitenin yüksek yatırım değeri bulunuyor. Ekonomik potansiyelin yatırıma dönüşmesi halinde Türkiye'nin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 17'si bu kapasiteden karşılanabiliyor. Bunun hayata geçmesi için 6,2 milyar dolar yatırım bütçesi gerekiyor.
Ekonomik potansiyelin yatırıma dönüşmesiyle yılda 300 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının önlenebileceği hesaplanıyor.
Bina tipine göre amortisman süreleri değişiyor
Çatı tipi güneş enerjisi santrali yatırımlarının maliyetinin konut binalarında bu yıl için kilovatsaat başına 1500-2000 dolar seviyesinde olacağı öngörülürken, diğer bina tiplerindeki daha büyük sistemler için yatırım maliyetleri kilovatsaat başına 600-1200 dolar arasında değişiklik gösteriyor.
Mevcut durumda tek veya çok haneli konutlarda çatı tipi güneş enerjisi santrali yatırımlarının geri dönüş süreleri 14-16 yıl olarak öngörülüyor. Ticari, kamu veya sanayi binalarında 4-5 yıl olması beklenen bu sürelerin, ekipman ve finansman maliyetlerindeki düşüşle ilerleyen yıllarda azalacağı öngörülüyor.
Çatılarda bulunan 4 bin 500 megavatlık ekonomik potansiyelin yatırıma dönüştürülerek elektrik ihtiyacının kömür yerine güneş santrallerinden karşılanması durumunda, yılda 5,6 milyon ton karbon salımının da önlenebileceği hesaplanıyor.
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