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Türkiye'nin birçok noktasında çıkan yangınlar endişelendirdi.

İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Balıkesir'de ormanlık alanda yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri yangınlara havadan ve karadan müdahale etti.

İşte o yangınlar...

AYDIN'DA YANGIN BÜYÜYOR

Aydın Çine ilçesinde saat 13.15 sıralarında başlayan orman yangını rüzgarın da şiddeti ile büyüyor.

Çine Akçaova Mahallesi Gökbel dağı eteklerindeki ormanlık alanda başlayan orman yangınına havadan 5 helikopter karadan 12 arazöz 5 su tankeri ve 2 dozer müdahale ediyor.

Bölgeye DSİ Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından dozer takviyesi yapılırken, yanan sahanın hemen alt kısmında bulunan Akçaova Mahallesi yerleşim alanına sıçramaması için ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

MALTEPE'DE ASKERİ ALANDA YANGIN

Maltepe'deki askeri alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçede bir askeri arazide otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Yangın sebebiyle oluşan yoğun duman çevre ilçelerden görülüyor.

MENDERES'TE ORMAN YANGINI

İzmir'in Menderes ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Menderes'in Çamönü mevkiinde, bugün 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını orman ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 helikopter ve 1 uçakla havadan, 6 arazöz ve 3 dozerle ise karadan müdahale başlatıldı. Yangına müdahale sürüyor.

BODRUM'DA MAKİLİK ALANDA ÇIKTI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

Turgutreis Mahallesi Bayrak Tepesi mevkisinde yerleşim yerlerine yakın makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Bodrum Orman İşletme Şefliğine ait arazöz ile Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ile AKUT ekipleri de destek veriyor.

BALIKESİR'DEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hondular Mahallesi mevkisindeki tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ot yangını ormana sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangına Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğüne ait 11 arazöz, 2 su tankeri ve 2 itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına aldığı yangında 2 hektarlık alanda hasar oluştu. Çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.

ANIZ YANGINI ELEKTRİK KESİNTİSİNE NEDEN OLDU

Gaziantep'in Nizip ilçesinde çıkan anız yangını ilçenin tamamında elektrik kesintisine neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Dutlu Mahallesi yakınlarındaki boş bir arazide çıkan anız yangını, ilçeye enerji sağlayan ana hatların olduğu alana sıçradı.

Enerji hattının hasar gördüğü yangın nedeniyle ilçenin tamamında elektrik kesintisi yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, TEDAŞ ekipleri ise zarar gören hatta bakım ve onarım çalışması başlattı.

Çalışmaların halen devam ettiği yangınla ilgili jandarma inceleme başlattı.

MANİSA'DA SOĞUTMA ÇALIŞMALARI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün gece kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, dün 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Hacıköseli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Bu sabah İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 yangın söndürme helikopteri, 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 21 arazöz soğutma çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 35 hektar kızılçam ormanının hasar gördüğü belirtildi.