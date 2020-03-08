08 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği Ataşesi Ayşe Aycan Kesici, kitap yazmaya devam ediyor - BELGRAD
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:- Ayşe Aycan Kesici ile röportaj
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği Ataşesi Ayşe Aycan Kesici, kitap yazmaya devam ediyor:- "İçimizdeki gücün farkında olmalıyız. Mesleğimizi sevmeli, hobilerimize vakit ayırmalıyız. Toplumu güzelleştirmek bireyle başlar. Hayal ve umut etmekten kimse vazgeçmesin" TALHA ÖZTÜRK/LEJLA BİOGRADLİJA - Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde ataşe olarak görev yapan Ayşe Aycan Kesici, yeri geldiğinde güvenliği sağlayan bir polis, yeri geldiğinde de kelimeleri kağıtla buluşturan bir yazar.Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da görev yapan iki çocuk annesi 34 yaşındaki Kesici, AA muhabirine, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadınların anne, eş ve iş gibi birçok sorumluluğu olduğunu anlattı.Kesici, geçen yıl kaleme aldığı "Başucu Dostları" isimli kitabıyla edebiyat dünyasına dahil olurken mesleği polis memurluğunu da büyük titizlikle icra ediyor."İçimizdeki potansiyeli fark edersek hobilerimize vakit ayırabiliriz. Kitap yazmaya da böyle başladım." diyen Kesici, en yakın dostunu kaybetme korkusuyla yüzleşmenin kitap yazma isteğini tetiklediğini söyledi.Kesici, "9 yaşından beri bir başucu dostum var. 'Hayattaki olmayan kız kardeşim' diyebilirim. Kendisi, ben kitabı yazmadan kısa süre önce rahatsızlandı. Beyninde bir tümör olduğundan şüpheleniyorduk. Dostluğumuzu ölümsüzleştirmeye karar verdim." diye konuştu.- "Katıldığım ilk şehit cenazesi beni çok etkilemişti"Kitabının gerçek olaylar üzerine kurulduğunu ifade eden Kesici, eşinin yazma sürecine kendisine destek olduğunu ve kitabını 6 ayda tamamladığını kaydetti.Kesici, kitabını çocukları uyurken yazdığını belirterek "Kitabın son düzeltme aşamasında bir taraftan çocuklara ninni söylerken bir yandan da son düzenlemeleri yapıyordum." dedi.Polislik mesleğini kitabına da yansıttığına işaret eden Kesici, "Katıldığım ilk şehit cenazesi beni çok etkilemişti. Bundan da bahsettim. İnsanlar biraz da bizim açımızdan bakmalı diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.Kesici, çocuklarına hatıra bırakmak için de kitap yazdığını, polis memurluğu mesleğinden de asla vazgeçmeyeceğini söyledi.Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görevini göğsünü gere gere yapacağına dikkat çeken Kesici, "Kendi içimizdeki gücün farkında olmalıyız. Mesleğimizi sevmeli, hobilerimize vakit ayırmalıyız. Toplumu güzelleştirmek bireyle başlar. Hayal ve umut etmekten kimse vazgeçmesin." diye konuştu.- Kitabı Sırpçaya çevrildiKesici, kitabının Sırpçaya tercüme edildiğini söyleyerek gelecek hayallerine ilişkin "Kısa vadeli hayalim, kısa zamanda kitabımı farklı dillerde okurlarla buluşturmak. Bunun dışında Türkçe, İngilizce ve Sırpça üç çocuk hikayesi yazdım. Sonraki planım, bunları da okurlarımla buluşturmak. Kitabımı bir gün film olarak da izleyeceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.Kitabında üç yakın arkadaşın hikayesini anlattığını belirten Kesici, şunları kaydetti:"İçlerinden biri rahatsızlanıyor ve serüven başlıyor. Bir yandan geçmişe gidip dostluklarının temellerini okuyoruz, bir yandan hasta olan arkadaşları Süreyya'ya nasıl destek olduklarını görüyoruz. Kitabın kapağında kullanılan dört yapraklı yoncanın hikayesini, kitabın sonunda öğreniyoruz. Dört yapraklı yonca, hayatta gerçek dost bulmak kadar zordur."
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