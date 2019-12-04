04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TCDD Genel Müdürlüğünün sipariş ettiği 12 yüksek hızlı tren (YHT) setinden ilki bugün Ankara Marşandiz İstasyonu'na giriş yaparken, gözler testlere ve hizmete sunulma sürecine odaklandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Almanya'da üretimi yapılan 12 YHT setinden ilki, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı başkanlığındaki heyet tarafından 14 Kasım'da Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Siemens tesislerinde düzenlenen törenle teslim alındı.
Sevkiyata hazır hale getirilen tren seti, 2 Aralık'ta Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.
İstanbul (Marmaray),Kocaeli ve Eskişehir'in ardından Ankara Marşandiz İstasyonu'na giriş yapan tren setinin gümrük işlemlerinin tamamlanmasıyla testlerine başlanacak.
Test sürüşlerinin ardından 1 Şubat 2020'de hizmete alınması planlanan YHT setinin hangi hatta çalışacağı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın onayıyla gelecek günlerde netleşecek.
YERLİ PARÇALAR DA VAR
Vatandaşlara konforlu seyahat sağlayacak YHT seti, son teknolojiyle üretildi. Yüzde 90'ı geri dönüştürülebilir malzemeden yapılan tren setinde, Türkiye'de faaliyet gösteren 5 Türk firmasınca üretilen 8 yerli parça kullanıldı.
İhtiyaçlar göz önünde bulundurarak "engelli dostu" olarak dizayn edilen tren setinde, 2 engelli sandalye bağlama yeri ile görme engelli yolcular için Braille alfabesi ile hazırlanan bilgilendirme yazıları yer alıyor. Peronlarda trenlere biniş için engelli rampası ve asansörü de bulunuyor.
Saatte 300 kilometre hıza ulaşabilecek tren setinde 8 vagon yer alıyor. 483 yolcu kapasitesi olan trende, toplam 12 yolcu kapasiteli 3 "business loca" hizmet sunacak.
Bu locanın yanı sıra business bölümü, 2 artı 1 oturma düzeninde toplam 45 yolcu kapasitesi barındırıyor.
32 yolcu kapasiteli restoranda sıcak ve soğuk yemek ile içecek satışı yapılacak.
KESİNTİSİZ İNTERNET VE TEKNOLOJİK İMKANLAR
Kesintisiz internet erişimi ile cep telefonu ve tabletlere uygun eğlence sisteminin de bulunduğu trende, priz ve USB soketleri de yer alıyor.
İkincisinin bu ay teslim edilmesi planlanan tren setlerinin tamamının hizmete alınmasıyla 22 bin olan günlük YHT yolcu sayısının, 2020'de yaklaşık 30 bin, 2021'de 40 bin civarına yükseltilmesi planlanıyor.
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