19 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın 2 ayında Türkiye'nin toplam savunma ve havacılık sektörü ihracatı 346 milyon 514 bin dolar oldu. Bu rakam 2018'in ocak-şubat dönemine göre yüzde 35,3 artış kaydetti. Geçen yılın ilk 2 ayında 256 milyon 161 bin dolarlık savunma ve sanayi ihracatı yapılmıştı.
Savunma ve havacılık sektöründe en fazla ihracata imza atan illere bakıldığında, başkent Ankara'nın zirvede yer aldığı görüldü.
Ankara'nın savunma ve havacılık ihracatı, 2019'un ocak-şubat döneminde 181 milyon 699 bin dolar olurken, bu rakam geçen yılın aynı sürecine göre yüzde 40,2 yükseliş kaydetti.
Söz konusu dönemde, başkentin ardından en fazla savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştiren il; 72 milyon 623 bin dolarla Eskişehir oldu. Savunma ve havacılık ihracatı büyüklükleri bakımından İstanbul 55 milyon 489 bin dolarla üçüncü, Antalya 13 milyon 740 bin dolarla dördüncü ve Konya 6 milyon 732 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.
İHRACAT ARTIŞINDA GİRESUN İLK SIRADA
Bu yılın ocak-şubat dönemine bakıldığında, savunma ve havacılık alanında 31 ilin ihracat gerçekleştirdiği görüldü.
Bu illerden Ankara, Eskişehir, İstanbul, Antalya ve Konya'nın yanı sıra İzmir, Burdur, Gaziantep, Balıkesir ve Giresun olmak üzere 10'unun ihracatı milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
Yılın 2 ayında gerçekleştirdiği ihracat miktarını, 2018'in aynı dönemine göre en fazla artıran illerin başını ise Giresun çekti. Giresun'un 2018'in ocak-şubat döneminde 45 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı sürecinde 1 milyon 162 bin dolara yükselerek neredeyse 26 katına çıktı.
Öte yandan, geçen yıl savunma ve havacılık ihracatında sıfır çeken Artvin, Malatya, Çorum, Van, Isparta ve Tekirdağ'ın, bu yılın ocak-şubat döneminde bu alanda toplam 459 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdiği görüldü.
Bununla birlikte 2018'in 2 ayında savunma ve havacılık ihracatı olmasına karşın bu yılın aynı döneminde sıfır çeken iller ise Denizli, Kütahya, Mardin, Iğdır, Elazığ, Ağrı, Rize, Şırnak, Edirne, Sakarya ve Sivas olarak belirlendi.
TİM verilerine göre, dönemler itibarıyla illerin savunma ve sanayi sektörü alanında gerçekleştirdiği ihracat rakamları ve değişim oranı şöyle:
|İller
|Ocak-Şubat 2018 (Bin dolar)
|Ocak-Şubat 2019 (Bin dolar)
|Fark (%)
|ANKARA
|129.586
|181.699
|40,2
|ESKİŞEHİR
|52.003
|72.623
|39,7
|İSTANBUL
|43.293
|55.489
|28,2
|ANTALYA
|561
|13.740
|2348,7
|KONYA
|7.571
|6.732
|-11,1
|İZMİR
|7.324
|6.125
|-16,4
|BURDUR
|2.851
|2.067
|-27,5
|GAZİANTEP
|1.084
|1.233
|13,8
|BALIKESİR
|880
|1.222
|38,8
|GİRESUN
|45
|1.162
|2464,2
|TRABZON
|302
|684
|126,6
|BURSA
|411
|675
|64,2
|BİTLİS
|742
|566
|-23,7
|ADANA
|2.604
|472
|-81,9
|HATAY
|307
|460
|49,9
|AFYON
|45
|376
|740,7
|ISPARTA
|0
|218
|ÇANKIRI
|117
|190
|61,7
|MANİSA
|147
|147
|0,0
|VAN
|0
|145
|SAMSUN
|2.615
|144
|-94,5
|DÜZCE
|2.993
|144
|-95,2
|KAYSERİ
|254
|38
|-85,2
|ÇORUM
|0
|33
|MALATYA
|0
|30
|K.MARAŞ
|69
|27
|-61,6
|TEKİRDAĞ
|0
|25
|MERSİN
|92
|21
|-76,7
|KOCAELİ
|5
|17
|233,2
|ARTVİN
|0
|9
|MUĞLA
|3
|3
|-20,5
|DENİZLİ
|1
|0
|KÜTAHYA
|1
|0
|MARDİN
|30
|0
|SİVAS
|1
|0
|IĞDIR
|1
|0
|AĞRI
|4
|0
|ELAZIĞ
|5
|0
|RİZE
|8
|0
|ŞIRNAK
|9
|0
|EDİRNE
|43
|0
|SAKARYA
|154
|0
|TOPLAM
|256.161
|346.514
|35,3
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