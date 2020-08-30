Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde tören düzenledi

AA

Törene Büyükelçi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, büyükelçilik müşavir ve çalışanları katıldı.Sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu.Büyükelçi Özoral basın mensuplarına yaptığı açıklamada 30 Ağustos'un Türk milletinin tarih boyu elde ettiği en büyük zaferlerden biri olduğu söyledi.Bu zaferle Türkün Anadolu'dan atılmasının mümkün olmadığı, buranın Türk milletinin ebedi yurdu olduğunun tüm dünyaya ilan edildiğini vurgulayan Özoral, "Bugün de devletimiz ve milletimiz yine aynı şekilde o zamanlarda karşı karşıya olduğu düşmanlarla uğraşıyor. İç düşmanlarımız var, dış düşmanlarımız var. Türkiye'nin her tarafı ateş çemberinde. 30 Ağustos, Türk milletinin ateş çemberini yarıp düşmanlara asla fırsat vermeyeceğinin en büyük kanıtı. Herkesin bundan ders çıkartması lazım. Bize bu günü armağan eden Atatürk'ü ve şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. " şeklinde konuştu.