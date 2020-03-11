11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
- Büyükelçi Özügergin: - "Türkiye, havada ve denizde seyrüsefer serbestisinin en güçlü savunucularından olmakla birlikte, egemenliğine karşı ve uluslararası hukuka aykırı eylemlere de müsade etmeyecektir"
Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, pazartesi günü alınan randevu çerçevesinde Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris ile görüştü.
AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Özügergin ile Demiris'in Yunanistan Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinde, Türk-Yunan kara sınırında ve Ege Denizi'ndeki güncel gelişmeler ele alındı.
Özügergin, bu sabah Bodrum/Akyarlar açıklarındaki Türk karasularında Türk ve Yunan sahil güvenlik gemileri arasında yaşanan gelişmelere ilişkin, Yunan sahil güvenlik unsurlarının Türk karasularını ihlal ettiğine dikkati çekti.
Bu gemilerin uluslararası hukuka aykırı şekilde ve "zararsız geçiş" olarak tanımlanamayacak manevralarda bulunduğunu belirten Özügergin, daha önce Dikili'de olduğu gibi, Türk sahil güvenlik unsurlarının Yunan unsurlarını uluslararası hukuka uygun şekilde Türk karasularından uzaklaştırdığını aktardı.
Büyükelçi Özügergin, Genel Sekreter Demiris ile görüşmesinde, "Türkiye, havada ve denizde seyrüsefer serbestisinin en güçlü savunucularından olmakla birlikte, egemenliğine yönelik ve uluslararası hukuka aykırı eylemlere de müsade etmeyecektir." ifadesini kullandı.
Demiris ise Özügergin'e, denizde bu sabah meydana gelen olayla ilgili endişelerini aktardı ve gerginliğin tırmanmasını istemedikleri mesajını iletti.
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