Türkiye'nin afet stratejisi: Kahramanmaraş İRAP uygulamasıyla örnek olacak

AFAD'ın her il için ayrı ayrı hazırladığı İRAP'ın ilki Kahramanmaraş'ta uygulamaya konuldu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 19 Ağustos'ta kentte kamuoyuna tanıtılan plan çerçevesinde olası riskler ele alındı.İRAP çerçevesinde kentteki olası afetlere karşı risk haritası çıkartılarak, şehirdeki risk azaltma faaliyetlerinin belirlenmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması amaçlandı.Plan doğrultusunda afet geçmişi çıkartılan ve bazı tehlikeli binaların yıkımına başlanan Kahramanmaraş, İRAP uygulamasıyla örnek olacak.Kahramanmaraş'tan sonra kısa vadede 6 ilin daha afet risk azaltma planlarını tamamlamak için çalışan AFAD, diğer illerin afet risk azaltma planlarını ise 2021'in sonuna kadar hayata geçirmeyi hedefliyor.
- Deprem Kahramanmaraş'ın en öncelikli afet riski
Kahramanmaraş AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, paydaş kurumlar iş birliğiyle başlatılan çalışma kapsamında, şehrin afetlere karşı daha dirençli olması, toplumun afet duyarlılığının artması, can ve mal kaybının en aza indirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Ulusal düzeyde Türkiye Afet Risk Azaltma Planı TARAP ve yerelde ise İRAP kapsamında, afet riskinin azaltılmasına yönelik çalışmalara başladıklarını hatırlatan Coşkun, şöyle devam etti:
"Bu kapsamda Kahramanmaraş ilimiz pilot bölge seçilerek ilk defa yerel düzeyde İRAP planı hazırlandı. İlk olarak Mayıs 2019'da bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Ardından birinci ve ikinci çalıştaylar düzenlenerek ilimizin afet ve riskleri belirlendi. Kahramanmaraş'ın en öncelikli afet riski, deprem tehlikesi olarak tespit edildi."
- "3 amaç, 20 hedef ve 213 eylem belirlendi"
Coşkun, kentte sadece deprem riski olmadığına, bunun yanında heyelan ve çığ düşmesi gibi afetlerin de oluşabildiğine dikkati çekti.Çalışmayla, afetle meydana gelebilecek kayıp ve hasarların önlenmesinin hedeflendiğini aktaran Coşkun, şunları kaydetti:
"1960 ve 2020 yılları arasında kentte 223 heyelan, 189 sel, 124 kaya düşmesi, 24 çığ ve 6 da diğer afet tespitleri yapıldı. İRAP ise bu noktada devreye girmektedir. Meydana gelen afetleri önleyemeyiz ama onların vereceği kayıp ve hasarı önleyebiliriz. Yaptığımız çalıştayların sonucunda 3 amaç, 20 hedef ve 213 eylem belirlendi. Bu eylemleri gerçekleştirmek amacıyla 38 sorumlu kurum ve 49 destekleyici kurum tespit edildi. Eylemlerin gerçekleşme dönemi 2020-2025 olmak üzere 5 yıllık bir dönemi kapsıyor."Coşkun, bu dönem içerisinde sorumlu kurumlar tarafından gerçekleştirilen eylemlerin izleme ve değerlendirmesinin 6 aylık periyotlarla Kahramanmaraş Valiliğince yapılacağını sözlerine ekledi.
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