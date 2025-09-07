Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.729,49 %-0,92
        DOLAR 41,2362 %0,19
        EURO 48,3687 %0,71
        GRAM ALTIN 4.756,89 %1,39
        FAİZ 40,78 %-0,63
        GÜMÜŞ GRAM 54,38 %0,92
        BITCOIN 111.180,00 %0,90
        GBP/TRY 55,7174 %0,64
        EUR/USD 1,1717 %0,58
        BRENT 65,50 %-2,22
        ÇEYREK ALTIN 7.777,52 %1,39
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye'nin ABD'ye yumurta ihracatı yüzde 406 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye'nin ABD'ye yumurta ihracatı yüzde 406 arttı

        Türk yumurta üreticilerinin ocak-ağustos döneminde ABD'ye yaptıkları ihracat, yüzde 406 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2025 - 11:37 Güncelleme: 07.09.2025 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin ABD'ye yumurta ihracatı yüzde 406 arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'de geçen yılın sonlarında başlayan kuş gribi salgını ülke genelinde yumurta arzını olumsuz etkiledi.

        Salgın nedeniyle çok sayıda kümes hayvanının itlaf edilmesi ve üretimin sekteye uğramasıyla ABD, yumurta tedariki için Türkiye'ye yöneldi.

        Türkiye, bu yılın ocak-ağustos döneminde 46 ülkeye yaptığı yumurta ihracatından 238 milyon dolar gelir elde etti.

        En fazla yumurta ihraç ettiği ülkeler arasında Irak 66 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 45 milyon dolarla Rusya, 17 milyon dolarla ABD, 16 milyon dolarla Kazakistan, 15 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 14 milyon dolarla İtalya izledi.

        Geçen yıl ocak-ağustos döneminde ABD'ye yaptıkları 3 milyon 508 bin dolarlık ihracatı bu dönemde 17 milyon 749 bin dolara ulaştıran Türk yumurta üreticileri, İtalya'ya yaptıkları 3 milyon 89 bin dolarlık ihracatı ise 14 milyon 52 bin dolara yükseltti.

        REKLAM

        Böylelikle yılın 8 ayında ABD'ye ihracat, yüzde 406 arttı.

        "Böyle bir dalgadan faydalanmış olduk"

        Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı ve yumurta ihracatçısı Bedri Girit, AA muhabirine, üreticiler olarak yıllık 2,6 milyon ton piliç eti ve 23 milyar yumurta ürettiklerini ifade etti.

        ABD ve Brezilya'da ciddi kuş gribi vakalarının yaşandığını ifade eden Girit, şunları söyledi:

        "Ülkeler, hava şartlarına bağlı kuş gribi vakalarıyla karşı karşıya kalıyor. Bir dalga hareketi gibi soğuğa giden yerde bir müddet sonra arkasında göçmen kuşlar ve diğer etmenlerle kuş gribi vakası yaşıyor. Dolayısıyla bir ülkede kuş gribi olabiliyor ama ötekisinde olmuyor. Biz de böyle bir dalgadan faydalanmış olduk. Amerika, Brezilya'da çok ciddi kuş gribi vakaları oldu. Avrupa ülkelerinde bir ara 11 ülkede eşzamanlı kuş gribi vardı. Bu dönemde ihracatın ABD'ye 4 kat, Avrupa Birliği'ne ise 3 kata yakın artmasının nedeni budur."

        REKLAM

        Girit, ülke bazında ihracatta ciddi rakamlara ulaştıklarını ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

        Türkiye ve sanayiciler için ihracatın önemli olduğuna dikkati çeken Girit, şunları kaydetti:

        "Kuş gribi krizinin bize farklı bir faydası da oldu. Daha önce çalışmadığımız ülkeler veya farklı kanaati olan insanlar, Türk yumurtasıyla tanıştıklarında, yumurtanın kalitesini fark etti. Gerçekten ülke sayısı artıyor, başka ülkeler ihracata başladık. Yani ilk başladığımızda yumurta ve piliç etini bir ülkeye gönderiyorduk, İtalya'yla başladık. Daha sonra Yunanistan, İspanya ve başka ülkeler devreye girdi. Biz artık Avrupa Birliği ülkelerinin sokaklarında da varız."

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya Ukrayna'da ilk kez hükümet binasını hedef aldı
        Rusya Ukrayna'da ilk kez hükümet binasını hedef aldı
        Filenin Sultanları altın madalya için sahnede!
        Filenin Sultanları altın madalya için sahnede!
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Boşanma aşamasındaki eşini ezdi! İstenen ceza
        Bizim Çocuklar, İspanya karşısında!
        Bizim Çocuklar, İspanya karşısında!
        Av yasağı bitti, tezgahlar istavritle doldu
        Av yasağı bitti, tezgahlar istavritle doldu
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Kuvvetli sağanak yağmur ve rüzgar uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve rüzgar uyarıları
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        Bağımlılıklar artıyor
        Bağımlılıklar artıyor
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Katil zanlısının babası konuştu
        Katil zanlısının babası konuştu
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        Habertürk Anasayfa