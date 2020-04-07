07 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği'nde bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Daimi Temsilcilikte aşçı olarak görev yapan Ahmet Eğri bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra vefat etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğimizin emektar personeli Ahmet Eğri kardeşimiz Kovid-19 tedavisi gördüğü Brüksel'de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve camiamıza sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun." ifadeleriyle başsağlığı diledi.
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 7, 2020
Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da "Daimi Temsilciliğimizin emektar aşçısı Ahmet Eğri Usta iki haftadır yoğun bakımda olduğu Saint Luc hastanesinde bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Acımız çok büyük ve derin. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine sabır, selamet diliyorum. Tedavisi sırasında sayın Bakanımız ve sayın bakan yardımcımlarımız sürekli bizimle ve ailesiyle temastalardı. Bu acılı günümüzde de taziyede yanımızda oldukları için Daimi Temsilciliğimiz ailesi adına şükranlarımı sunuyorum. Dışişleri Bakanlığı camiamızın ve ailesinin başı sağ olsun. Ustamızın mekanı cennet olsun." açıklamasında bulundu.
Vaka sayısının 22 bin 194, ölü sayısının ise 2 bin 35'e ulaştığı Belçika'da vefat eden Türk kökenli kişi sayısı ise 16'ya ulaştı.
BELÇİKA KISITLAMALARI SÜRDÜRECEK
Belçika Başbakanı Sophie Wilmes'in normalleşme sürecine hazırlık için oluşturduğu Uzman Grubu Başkanı Erika Vlieghe, "Belçika'nın Avusturya'da olduğu gibi tedbirleri gevşetmesi için henüz çok erken. Hastaneler hala çok dolu." değerlendirmesinde bulundu.
Vlighe, normalleşme sürecine ilişkin henüz bir tarih veremeyeceğini ifade etti.
Kovid-19 kapsamında 19 Mart'ta 3 Nisan'a kadar sürmesi öngörülen kısıtlama politikaları uygulamaya başlayan Belçika, Ulusal Güvenlik Kurulu kararının ardından süreci 19 Nisan'a kadar uzatmıştı.
Wilmes, kısıtlamaların 3 Mayıs'a kadar uzatılabileceğine işaret etmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!