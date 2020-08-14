Koronavirüs ile mücadelede tedbirlerini maksimum seviyede alarak 1 Haziran’da iç hat uçuşlarını başlatan Türkiye, dış hat uçuşlarının başlatılması için de 92 ülke nezdinde girişimlerini tamamladı. Bu süreçte Sağlık, Dışişleri, Kültür ve Turizm Bakanlıkları, Bilim Kurulu ile yoğun iş birliği gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uçuşlarda vatandaşların sağlığının ön planda tutulduğunu ve uyguladıkları tedbirlerin hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.
Bakan Karaismailoğlu,, yoğun diplomasi trafiği sonrasında 13 Ağustos 2020 tarihi itibariyle Türkiye’nin normalleşme programı çerçevesinde belirli kısıtlamalara tabi ülkeler dâhil, tarifeli ve tarifesiz olmak üzere 48 ülke ile uçuş trafiğini sürdürdüklerini bildirdi.
Karaismailoğlu, ABD, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Benin, Fildişi Sahilleri, Fransa, Kuveyt, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, Hong Kong, İrlanda, İsrail, Libya, Lübnan, Lüksemburg, Kuzey Makedonya, Moldova, Moritanya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cibuti, Çin, Danimarka, Endonezya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Katar, KKTC, Kosova, Somali, Ukrayna, Ürdün, Yunanistan, Mısır, Polonya, Fas ve Cezayir’in tahliye, charter ve tarifeli uçuş seferlerini başlattıkları ülkeler olduğunu söyledi.
TRANSİT OLARAK AÇILIYOR
Bakan Karaismailoğlu, 20 Haziran’da başlatılan ancak koronavirüs vakaları nedeniyle 4 temmuzda askıya alınan Kazakistan uçuşlarına ilişkin olarak da, “İki ülke arasında yapılan görüşmeler sonrasında mutabakata vardık. Bugün transit uçuşlarımızı başlatıyoruz. 1 Eylül 2020 tarihinde de tamamı ile iki ülke arasındaki uçuşları başlatma kararı aldık.” ifadelerini kullandı.
Ülkeler ile yapılan uçuş planlamalarında önemli olanın uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu, dünya ülkelerinin etkilendiği salgında Türkiye’nin süreci yönetmekteki başarısının dikkatle takip edildiğini belirtti. Karaismailoğlu, havalimanlarına ‘uçulabilir sertifikası’ uygulamasını başlatan, bu çalışma ile örnek teşkil eden Türkiye’nin tüm ulaşım modlarında salgına karşı aldığı tedbirler ile göz doldurduğunu belirtti. Bakan Karaismailoğlu, tedbiri elden bırakmadan sürecin kontrollü bir şekilde yeni normalleşmeyle sürdürüldüğünü de bildirirken, tüm vatandaşlara da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, dikkatli davranmaları çağrısında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!