11 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uşak'ta intihar eden lise öğrencisi Tevfik Y.'nin (19) yüzü, AÜ Hastanesi'nde 15 Mayıs 2012'de yapılan ameliyatla Turan Çolak'a nakledildi. İzmir'in Kiraz ilçesinde yaşarken, 3,5 yaşında ocağa düşmesi sonucu yüzünün yanmasıyla hayatı değişen Çolak, bu ameliyatla Türkiye'nin 4'üncü, AÜ'nün de 2'nci yüz nakillisi oldu. Turan Çolak, 2015 yılında, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tanıştığı Bircan Çolak ile evlendi.
Turan Çolak, nakil öncesi İzmir'in Kiraz ilçesinde karıştığı kavga nedeniyle yargılandığı davada, 24 ay hapse mahkum edildi. Yargıtay tarafından cezası onanan Çolak'ın cezaevine girmesinin sağlığını etkileyip etkilemeyeceği yönünde Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenmesine karar verildi. Adli Tıp Kurumu'ndan Çolak'ın cezaevinde bulunmasında sakınca olmayacağı yönünde rapor geldi. Bunun üzerine Antalya'nın Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Turan Çolak, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Antalya Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
RECEP SERT DE GEÇEN YIL TUTUKLANMIŞTI
Türkiye'nin 5'inci yüz nakillisi Recep Sert de 10 Ekim 2019'da Bilecik'te, çiğ köfte dükkanlarının sahibi İ.D.'nin arkasından tabancayla 3 el ateş ettiği suçlamasıyla gözaltına alınmış, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
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