Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2019 Yılı 4. Çeyrek Raporu yayınlandı. Raporun en dikkat çeken sonuçlarından biri Türkiye’nin gittikçe artan internet kullanımı oldu. Verilere göre 2019 yılı 4. çeyrek sonunda sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama data kullanımı 119.3 GB’ye yükseldi.
Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre 2019 yılı sonu itibariyle günlük ortalama 4 GB’ye ulaşan sabit genişbanttaki internet kullanımının koronavirüs ile birlikte eğitim ve işin evlere taşınmak zorunda kaldığı bu yılın ilk çeyreğinde bu rakamın da üstüne çıktığı tahmin ediliyor.
Sabit ve mobil genişbantta abonelerin aylık ortalama data tüketimi
Yine 2019 yılı sonunda mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 6.7 GB seviyesinde gerçekleşirken, cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan 4.5G abonelerinin data kullanımı ise aylık 9 GB’ye kadar çıktı.
2019 yılının 3. çeyreğine göre 2019 yılı 4. çeyreğinde, sabit genişbant internet abonelerinin ortalama kullanımında yüzde 5.4, mobil genişbant internet abonelerinin ortalama kullanımında ise yüzde 4.1 artış gerçekleşti. Bu artışlar yıllık bazda ise sırasıyla yüzde 22.4 ve yüzde 39.6 oldu.
Mobil internet abonelerinin kullanıma göre dağılımı
2018 yılının sonunda abonelerin aylık ortalama data kullanımı, sabit genişbantta 97.5 GB, mobil genişbantta ise 4.8 GB idi. Diğer bir ifadeyle son bir yılda aylık ortalama data kullanımı sabitte 21.8 GB, mobilde ise 1.9 GB arttı.
Yıl geneline bakıldığında 2018 yılında 17.1 milyon Tbyte olan Türkiye’nin toplam genişbant internet data trafiği, geçen yıl yüzde 33.6 artışla 22.8 milyon Tbyte’a yükseldi. Bu trafiğin yüzde 81’lik kısmı sabit, yüzde 19’luk kısmı ise mobil genişbant internetten oluştu.
Toplam internet abonelerini dağılımı
YÜZDE 83’ÜN HIZI 24 MBPS’NİN ALTINDA
2019 yılı dördüncü çeyrekte Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık yüzde 33.1’inin 10-16 Mbps, yüzde 24.3’ünün ise 16-24 Mbps arası hızda bağlantı sunan paketleri tercih ettikleri görüldü.
2 Mbps hızdan düşük hız tercih eden abonelerin oranı yüzde 0.1 olup 4-10 Mbps arası hızlardaki bağlantıları tercih eden abonelerin oranı ise yüzde 18.4 olarak gerçekleşti. Sabit genişbant internet abonelerinden 24 Mbps ve üzeri hız paketlerini kullananların oranı yüzde 17 seviyesinde kaldı.
Sabit genişbant internet abonelerini hızlarına göre dağılımı
Mobil cepten internet abonelerinden 100 MB üzeri data kullanımı olan abonelerin oranı yüzde 83.4 olurken, buradaki abonelerin dağılımının yüzde 28.9’luk oran ile 8 GB üzerinde yoğunlaştığı görüldü. Mobilde aylık ortalama 1-4 GB arası data tüketenlerin oranı yüzde 23.3 olurken, aylık kullanımı 4-8 GB arası olan mobil abonelerin oranı ise yüzde 19.2 olarak gerçekleşti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!