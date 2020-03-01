01 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - MALATYA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Soykan Meydanında vatandaşların İstiklal Marşını okuması ve dua etmesi- 2. Ordu Komutanlığı önüne konvoy eşliğinde gelen 15 Temmuz Milli İrade Ocakları üyelerinin Türk Bayrağı açarak tekbir getirmesi
MALATYA ( AA) – Malatya'da , Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için İstiklal Marşı okundu, dua edildi ve konvoy oluşturuldu.Kent merkezinde Soykan Meydanında Bilgenç Derneği Bilim, İrfan, Liyakat ve Gençlik Derneği üyeleri İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için basın açıklaması yaptı.Açıklamanın ardından İstiklal Marşı'nı okuyan gruba çevredeki vatandaşlarda eşlik etti. Daha sonra şehitler için dua etti.15 Temmuz Milli İrade Ocakları tarafından oluşturulan konvoy Malatya Büyükşehir Belediyesi önünden İnönü Caddesi üzerinden kent merkezine geldi.Türk Bayraklarıyla donatılan araçlardan oluşan konvoy Fuzuli Caddesi ile Kanal Boyu Caddesi'nden geçerek, Mehmet Buyruk Caddesi üzerinden 2. Ordu Komutanlığı önünde durdu.Konvoya katılanlar, burada İstiklal Marşını okudu.- DoğanşehirMalatya'nın Doğanşehir ilçesinde vatandaşlar İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için iş yerlerine ve evlerine Türk bayrakları astı.Doğanşehir Belediyesinden ise, "Gün bir beraber olma, kenetlenme ve tek yürek olma zamanıdır. Şehitlerimiz için ev ve iş yerlerinize şanlı Türk bayrağımızı asarak, dünyaya bu aziz milletin bir ve beraber olduğu mesajı verelim." anonsu yapıldıDoğanşehir belediyesinin anonsu üzerine sabah saatlerinden itibaren ilçedeki iş yeri sahipleri dükkanlarına, araç sahipleri ise araçlarına Türk bayrağı astı.Bazı evlerin de balkonlarında Türk Bayrağı asılı olduğu görüldü.
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