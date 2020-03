Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - ARTVİN

AA

Liman Kavşağı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan binlerce kişi, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atarak Kaymakamlık önüne kadar yürüdü.Kaymakamlık önünde şehitlerin isimleri tek tek okunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, yaptığı konuşmada, zor bir dönemden geçilen bu süreçte, şerefli bir görev ifa eden Türk ordusunun her daim yanında olduklarını göstermek istediklerini söyledi.Millet olarak her daim Mehmetçiğin yanında olduklarına dikkati çeken Canpolat, "Ana gayemiz ülkemizin birliği, bütünlüğü ve geleceğe güçlü bir şekilde yol almasıdır. Bu nedenle kullandığımız her cümleye dikkat etmeliyiz. Ordumuzun yanında olmalıyız. Gerçek zaferin kardeşliğimiz, birlik ve bütünlüğümüz olduğunu unutmamalıyız." dedi.Konuşmanın adından Kemalpaşa İlçe Müftüsü Mustafa Canlı tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi.Programa, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, Hopa Gaziler Muharip Gaziler Dernek Başkanı Şükrü Akbıyık ve vatandaşlar katıldı.