Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
AĞRI/ Ağrı ve Iğdır'da vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) İdlib'deki askerlere destek olmak için yürüyüş düzenledi.
Ağrı'daki Merkez Camisi'nde cuma namazı öncesi rejim güçlerinin Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği hava saldırısında şehit düşen askerler için mevlit okutuldu.
Namaz sonrası ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Allahuekber" sloganları atarak Abide Meydanı'na kadar yürüdü.
Burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okuyan grup, askerler için dua etti.
Yürüyüşe katılan Belediye Başkanı Savcı Sayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib şehitlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.
Ağrı halkı askerlere destek verdiklerini ifade eden Sayan, şöyle dedi:
"İdlib'i savunmak sadece Suriye sınırını savunmak değildir. İdlib'i savunmak Ağrı'yı, Kars'ı, Diyarbakır'ı, Çanakkale'yi, Edirne'yi, ay yıldızlı bayrağı, ezanı ve vatan topraklarını savunmaktır. Birileri farkında olmayabilir. Birileri Esed ile iş birliği yapabilir ama bu ülke dün olduğu gibi, bugün de dimdik ayaktadır. Milli ve yerli liderleri vardır. Birileri ihanet, hainlik içinde olabilir. Tarihimize baktığımızda Osmanlı'dan bugüne kadar elbetteki içimizde hainler olmuştur ama unutmayın ki hainlerin çok daha fazlası milli ve yerli liderlerimiz vardır."
- Iğdır'daki yürüyüşe yaklaşık 5 bin kişi katıldı
Iğdır'da vatandaşlar, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca düzenlenen saldırıda şehit olan askerleri anmak için yürüyüş yaptı.Kentin farklı noktalarından yürüyerek Zübeyde Hanım Bulvarı'nda bir araya gelen 5 bin kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla rejim unsurlarına tepki gösterdi.
Milli İrade Platformu'nun düzenlediği programa katılan kalabalık, "Yıkılsın İdlib, Kahrolsun Esad" sloganları atıp Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açtı.
Programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Ehlibeyt Alimleri Derneği Başkanı Veli Beder, İl Müftüsü Mustafa Tekin ve vatandaşlar katıldı.
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