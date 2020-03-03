Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

AA

DÜ Merkez Yerleşkesinde bulunan Rektörlük binası önünde bir araya gelen akademisyenler ve öğrenciler, ellerindeki Türk, Azerbaycan ve tarihteki Türk devletlerine ait bayraklar ile pankartlar ve dövizlerle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

Yürüyüşün ardından şehitler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yaptığı konuşmada, desteklerinin İdlib'e, Libya'ya ulaşması için bir arada olduklarını belirterek "Bugün buradayız, yarın nerede olmamız gerekirse orada oluruz. Bu bilinç ve ruh içinde Çanakkale'den Sakarya'ya, Balkanlar'dan Kosova'ya, 15 Temmuz'dan İdlib'e kadar tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarihe not düştüklerini belirten Prof. Dr. Çakar, "Ümit ediyorum ki sesimiz bizden sonra gelen gençlere, sizlerden sonra gelen arkadaşlarınıza, üniversitemize, yeni gelecek olan gençlerimize ve buradan vatani görevini yapmakta olan tüm askerlerimize ulaşsın." dedi.

Rektör Çakar, konuşmasının ardından alandaki katılımcılardan, şehitler için üç kez haklarını helal etmelerini istedi.

DÜ İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Furat Akdemir de şehit olan askerler ile Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması için gruba dua ettirdi.

Öğrenciler adına konuşan Alperen Kaya ise TSK'nin Bahar Kalkanı Harekatı ile rejim unsurlarına ağır kayıplar verdirdiğini; şehitlerin kanının yerde bırakılmadığını söyledi.

,Yavuz Emrah Sever