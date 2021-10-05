2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Milli Takımımız ile aynı grupta yer alan ve Cuma günü Kadıköy'de Ay-Yıldızlılara rakip olacak Norveç'te sakatlık krizi yaşanıyor! Alexander Sörloth'un dışında Erling Haaland'ın da sakalığı bulunuyor. Yıldız golcüyü kadrodan çıkardıklarını açıklayan Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, sakatlıklar nedeniyle dert yandı.

Solbakken "Olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Haaland'ın durumunu kesinleştirmek için bugün son testleri bekledik ama maalesef Türkiye maçında olmayacak. Gruptaki en kritik maçımıza bu kadar eksikle gitmek bütün planlarımızı bozdu" ifadelerini kullandı.

Vikinglerde Haaland ve Sörloth'un yanı sıra, Premier League'de forma giyen Joshua King ve Kristoffer Ajer de kadrodan çıkarıldı.

Solbakken, tüm biletlerin tükendiği Türkiye deplasmanında yaşayacakları atmosfere dikkat çekti.

8 Ekim'de oynanacak maç öncesinde Norveç Milli Takımı'nın Arsenalli orta sahası Martin Odegaard'ın da durumu belirsiz.