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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye-Macaristan maçının hakemi Ivan Kruzliak! - Futbol Haberleri

        Türkiye-Macaristan maçının hakemi Ivan Kruzliak!

        A Milli Futbol Takımımızın Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçının hakemi, Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 15:14 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:21
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        Türkiye-Macaristan maçına Slovak hakem
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        A Milli Futbol Takımımızın Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçının hakemleri belli oldu.

        Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta 20 Mart 2025 Perşembe günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan müsabakayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Peter Kralovic olacak. Maçta Michal Ocenas VAR, Martin Dohal ise AVAR olarak görev alacak.

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