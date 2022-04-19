Türkiye-Macaristan JETCO Kurucu Deklarasyonu'nu imzaladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Macaristan JETCO Programı kapsamında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Ticaret Bakanlığı'nda bir araya geldi.
İki bakan, düzenlenen törenle JETCO Kurucu Deklarasyonu'na imza attıktan sonra basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.
Muş, Türkiye ile Macaristan arasındaki JETCO mekanizmasını tesis eden deklarasyonu imzaladıklarını belirterek, iki ülkenin yüzyıllar öncesine dayanan dostane ilişkilerinin son yıllarda stratejik bir nitelik kazandığını söyledi.
İki ülkenin hem uluslararası platformlarda hem de Avrupa Birliği ile Türk Devletleri Teşkilatı gibi bölgesel platformlarda birbirlerinin çıkarlarını koruma noktasında yakın iş birliği içinde olduğunu dile getiren Muş, şöyle devam etti:
"Devlet başkanlarımız ve bizlerin arasında son derece içten ve güçlü bir diyalog var. Ülkelerimiz arasındaki dostluk anlaşmasının yürürlüğe girişinin 100. yıl dönümü münasebetiyle 2024 yılını Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlayacağız. Bu güçlü ilişkilerin bir tezahürü olarak iki ülke ticari ilişkilerinin de geliştirilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. Orta Avrupa ülkeleri arasında kültürel ve ekonomik gelişme açısından ön saflarda yer alan, bilhassa lojistik açıdan Avrupa'nın kalbinde bulunan Macaristan, ülkemiz için önemli bir ticaret ortağıdır."
YATIRIMLAR 3 MİLYAR DOLARI AŞACAK
Muş, Macaristan'ın aynı zamanda son yıllarda çok önemli ekonomik gelişmeler kaydetmiş bir ülke olduğuna işaret ederek şunları söyledi:
"2001'de yalnızca 356 milyon dolar düzeyinde bulunan ticaret hacmimiz, 2021 yılı sonu itibarıyla 3 milyar doları geçmiştir. Bizlere düşen görev ise Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Başbakanın belirledikleri hedef doğrultusunda ikili ticaret hacmimizi 6 milyar dolara çıkarmaktır. Üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlar da dikkate alındığında, ülkemizin Macaristan'da 700 milyon dolar yatırımı söz konusudur. Halihazırda devam eden ve önümüzdeki dönemde planlanan yatırımlarla birlikte bu rakamın 3 milyar doları aşmasını öngörüyoruz."
Macaristan'dan Türkiye'ye yönelen yatırımların da son dönemde ivme kazandığını dile getiren Muş, "Bu vesileyle, önümüzdeki dönemde Macar dostlarımızın ülkemizde önemli projelerle ikili ilişkilerimize kıymetli katkılar sağlayacaklarına olan inancımı da yinelemek istiyorum." dedi.
Muş, Bakan Szijjarto ile yaptıkları görüşmede, ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin konuları etraflıca konuştuklarını belirterek, "Bugün burada imzalanan JETCO Kurucu Deklarasyonu ile ikili ticari ilişkilerimize dair daha yakın ve ayrıntılı çalışma imkanı yaratarak, yeni iş birlikleri oluşturma yönünde sağlam bir temel oluşturduk. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz projelerle, ülkelerimizin refahına önemli katkılar sağlanacağına gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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