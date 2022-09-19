Milli takım için aday kadronun açıklanmasıyla birlikte birtakım tartışmalar gündeme geldi fakat takıma olan destek sonuna kadar sürecek. Millileri sahada desteklemek isteyenler için ise bilet satışları başladı. Milli maçın bilet fiyatları kale arkası tribünler için 50, doğu ve batı tribünler için ise 100 lira olarak belirlendi.