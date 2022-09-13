AA

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü sahasında Lüksemburg ile yapacağı maçın genel bilet satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletleri "www.passo.com.tr" ve Passo mobil uygulamasından satın alınabilecek.

Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler konusunda sorumluluk kabul edilmeyecek. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Milli maçın bilet fiyatları kale arkası tribünler için 50, doğu ve batı tribünler için ise 100 lira olarak belirlendi.