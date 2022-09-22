Gruptaki tek yenilgisini sahasında Türkiye'den alan Lüksemburg ise 7 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lüksemburg'un grup liderliği iddiasını sürdürmesi için bu karşılaşmayı kazanması gerekiyor. Gruptaki diğer maçta ise Litvanya, Faroe Adaları'nı konuk edecek.