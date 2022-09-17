UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçında A Milli Takımımız, Lüksemburg'u ağırlayacak. Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Türkiye Lüksemburg maçının günü, saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Türkiye Lüksemburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?