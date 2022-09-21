Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün oynanacak? Türkiye Lüksemburg milli maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç lira? Milli maç bugün mü?

Türkiye Lüksemburg maçı ne zaman, hangi gün oynanacak?

UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, grubundaki 5. maçında Lüksemburg'u konuk etmeye hazırlanıyor. Grubundaki ilk 4 maçını gol yemeden kazanan ve liderliği elinde bulunduran millilerimiz, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. İşte, merakla beklenen Türkiye Lüksemburg maçı ile ilgili bilgiler...

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