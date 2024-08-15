Türkiye limanlarında 7 ayda 313 milyon ton yük elleçlendi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2024 yılı Ocak-Temmuz dönemi denizcilik istatistiklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin dünyanın önde gelen denizci ülkelerinden biri olduğunun altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye’yi önemli bir liman merkezi haline getirdiklerini söyledi. Uraloğlu, “Ülkemizin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz.” dedi.

Deniz ticaret hacmini artırmanın ülke ekonomisi ve istihdamında çok önemli bir görev gördüğünü, Bakanlık olarak denizlerden sağlanan imkanların artırılması, kaynakların ekonomiye kazandırılması için gerekli atılımların ve yatırımların yapıldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bu yılın Temmuz ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı 44 milyon 85 bin 87 ton olarak gerçekleşti. 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise toplam 313 milyon 269 bin 412 tona ulaştı. Temmuz ayında limanlarımızdan yurt dışı limanlarına giden yük miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 artışla 11 milyon 892 bin 9 ton olarak gerçekleşti. Yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 azalarak 20 milyon 311 bin 874 ton olarak gerçekleşti. Temmuz ayında yurt dışı yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 32 milyon 203 bin 883 ton olarak gerçekleşti.” diye konuştu.

REKLAM "EN FAZLA YÜK ELLEÇLEMESİ 7 MİLYON 67 BİN 900 TON YÜK İLE ALİAĞA'DA GERÇEKLEŞTİ" Temmuz ayında bölge liman başkanlıkları bazında ise en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 67 bin 900 ton yük ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleştiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 6 milyon 888 bin 671 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 577 bin 204 ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti” ifadelerini kullandı. Uraloğlu, Temmuz ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 6 milyon 460 bin 580 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise 5 milyon 420 bin 624 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.

"EN FAZLA TAŞINAN YÜK ARTIŞI DEMİR CEVHERİ VE KONSANTRELERİ" Uraloğlu, Temmuz ayında taşınan yük cinsleri bazında bir önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin demir cevheri ve konsantreleri elleçlemesi olduğunu kaydederek, limanlardan 1 milyon 465 bin 465 ton demir cevheri ve konsantreleri yük elleçlemesi gerçekleştirildiğini belirtti. Bunu hurda demir ile alüminyum cevheri ve konsantreleri yüklerinin izlediğini anlatan Uraloğlu, "Temmuz ayında portland çimento 762 bin 325 ton ile limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi oldu. Söz konusu yük cinsini rulo sac ve feldispat yük cinsleri takip etti. Ham petrol yük cinsi, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde en fazla taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, briketlenmemiş taşkömürü ve hurda demir yük cinsleri takip etti." bilgisini paylaştı.

"EN FAZLA YÜK TAŞIMASI İTALYA'YA YAPILDI" Bakan Uraloğlu, Temmuz ayında limanlarımızdan deniz yolu ile yurt dışına gitmek üzere yapılan yüklemelerde en fazla yük taşıması İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleştirildiğini, bunu İspanya ve ABD’ye yapılan taşımaların takip ettiğini kaydetti. Deniz yolu ile limanlarımıza gelen en fazla yükün Rusya'dan yapılan taşımalar olduğunu belirten Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Temmuz ayında limanlarımızda elleçlenen 32 milyon 203 bin 883 ton yurt dışı yükün yüzde 8’i Türk bayraklı gemilerle taşındı. Temmuz ayında Türk bayraklı gemilerle taşınan yurt dışı yük miktarı 2 milyon 578 bin 844 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 azaldı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yurt dışı yük miktarı ise 29 milyon 625 bin 39 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azaldı."

Uraloğlu, Temmuz ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarının ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azalarak 1 milyon 100 bin 338 TEU'ya ulaştığına işaret ederek, Ocak- Temmuz döneminde limanlardan elleçlenen konteyner miktarının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artışla 7 milyon 881 bin 828 TEU'ya çıktığını ifade etti.