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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye - Letonya maçı Konya Stadyumu'na alındı - Futbol Haberleri

        Türkiye - Letonya maçı Konya Stadyumu'na alındı

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesinin Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na alındığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 19:11 Güncelleme: 25.09.2023 - 19:18
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        Letonya maçı Konya'ya alındı
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        TFF, Türkiye - Letonya maçı ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim 2023 Pazar günü Letonya ile karşılaşacağı maç Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na alınmıştır. Saat 21.45'te başlayacak maçın öncelikli bilet satışları Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için 9 Ekim 2023 Pazartesi günü yapılacaktır. Bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecektir. Letonya maçının genel bilet satışları ise 10 Ekim Salı günü başlayacaktır."

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