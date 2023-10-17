Türkiye Kuzey Kutbu'na ilgisini pekiştirdi: Spitsbergen Antlaşması Resmi Gazete'de

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Spitsbergen ile ilgili olarak 9 Şubat 1920 tarihinde Paris'te imzalanan "Antlaşma"ya katılmamız uygun bulunmuştur." denildi.

1920 yılında ABD, Fransa, İtalya, Japonya ve İngiltere'nin bulunduğu ülkeler tarafından imzalanan antlaşma, kuzey kutup noktasına bin kilometre mesafede yer alan, Norveç egemenliğindeki Spitsbergen takımadalarına ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

Antlaşmayla birlikte Türk şirketleri denizcilik, madencilik ve ticaret alanlarında faaliyette bulunabilecek.

"ARKTİK BÖLGESİNE ARTAN İLGİMİZ VAR"

8 Ekim 2022'de dönemin Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, "Arktik bölgesine artan ilgimiz var, bu kapsamda Spitsbergen ile ilgili 9 Şubat 1920'de Paris'te imzalanan anlaşmaya taraf oluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Önal, Arktik bölgesinin, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle deniz buzulunun incelerek çekilmesinin de etkisiyle siyasi ve ekonomik açıdan giderek önem kazandığını belirtmişti.

Norveç'in kuzeyinde Kuzey Kutbu'na yakın konumda bulunan Spitsbergen takımadalarına yönelik anlaşmanın önemini dile getiren Önal, "Bu adalar ve çevresi hem balıkçılık hem de madenler bakımından zengin. Zaman içinde farklı ülkeler artan ölçüde buraya ilgi gösteriyor ve bu anlaşmaya taraf oluyorlar. Bizim taraf olma nedenimiz de bu. Arktik bölgesine artan ilgimiz var, bu kapsamda anlaşmaya taraf oluyoruz." diye konuşmuştu.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.