Türkiye kuru bakliyat üretiminde dünyada söz sahibi

AA

Türkiye, kuru bakliyat ürünlerinden nohut, mercimek ve kuru fasulyede ekim alanı ve üretim miktarıyla dünyanın önde gelen ülkeleri arasında bulunuyor.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden, Dünya Bakliyat Günü dolayısıyla derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin 2017'de toplam bakliyat üretimi 1 milyon 164 bin ton iken, 2018'de 1 milyon 225 bin ton, 2019'da 1 milyon 230 bin ton ve 2020'de 1 milyon 297 bin ton olarak gerçekleşti.

Geçen yıl toplam bakliyat üretimi 1 milyon 57 bin ton olurken, 475 bin ton ile en büyük payı nohut oluşturdu.

Nohutu, 305 bin ton ile fasulye, 228 bin ton ile kırmızı mercimek, 7 bin 49 ton ile bakla, 1805 ton ile bezelye, 1356 ton ile mürdümük, 1336 ton ile burçak, 1281 bin ton ile börülce, 35 bin ton ile yeşil mercimek ve 816 ton ile çemen otu izledi.

- Türkiye nohut üretiminde dünya ikincisi

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bilgiye göre, Türkiye, nohutta dünya sıralamasında ekiliş alanı olarak 4'üncü, üretimde Hindistan'dan sonra 2'nci, verimde ise 21'inci sırada yer alıyor.

Türkiye'de uygulanan destekleme programları ve Nadas Alanlarının Değerlendirilmesi (NAD) Projesi ile nohut üretimi arttı. 2002-2020 döneminde dekar başına verim 98 kilogramdan 123 kilograma yükseldi.

TÜİK'in 2020 yılı verileri dikkate alındığında 511 bin hektar alanda 630 bin ton üretim gerçekleşti. Dünya genelinde yaşanmakta olan kuraklığa bağlı olarak küresel nohut arzında azalma görüldü. Geçen yıl Türkiye'de rekolte miktarı 475 bin ton olarak hesaplandı.

Dünya genelindeki kuraklığa bağlı olarak küresel nohut arzında azalma görüldü. Bu durum yurt içi ve yurt dışı piyasalarda nohut fiyatını artırdı.

- Türkiye mercimek üretiminde dünya dördüncüsü

Mercimekte ise küresel üretim sıralamasında Kanada, Hindistan ve Avustralya ilk üçte yer alırken, Türkiye ekiliş alanı ve üretim açısından 4'üncü, verim açısından ise 10'uncu sırada yer aldı.

Türkiye'de diğer baklagil ürünleri gibi bir dönem düşüş yaşayan mercimek üretimi, destek uygulamaları ve hayata geçirilen projelerle artış göstermeye başladı. Geçen yıl için beklenen rekolte miktarı kırmızı mercimekte 228 bin ton, yeşil mercimekte 35 bin ton olarak kayıtlara geçti.

Su kısıtı alanlarında mercimek ve nohut ekimine yüzde 50 daha fazla fark ödemesi desteğinin olumlu etkisi ile İç Anadolu ve Ege bölgelerinde mercimek ekimi yaygınlaşıyor.

- Kuru fasulyede rekor üretim

Türkiye'de kuru fasulye üretimi, kuru baklagiller içerisinde nohut ve mercimekten sonra üçüncü sırada bulunuyor.

Kuru fasulye üretiminde Türkiye, 2020 dünya üretim sıralamasında 19'uncu, verim sıralamasında ise 12'inci sırada yer aldı.

Kovid-19 salgınıyla yaşanan fiyat artışları ve Bakanlıkça uygulanan Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi ve Yazlık Ekiliş Programı çerçevesinde kuru fasulye üretimine ağırlık verilmesi neticesinde, 2020'de üretim 280 bin tona yükselerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Geçen yıl rekolte miktarı ise 305 bin tona ulaştı ve tüm zamanların üretim rekoru elde edildi.

,Mustafa Çalkaya