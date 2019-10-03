03 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
— Habertürk Spor (@HTSpor) October 3, 2019
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turu kura çekimi yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan kura çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Ziraat Türkiye Kupası mücadelesine 4. turda Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü de dahil oldu. Bu takımların yanı sıra 3. eleme turunu geçen 46 takım olmak üzere, toplam 54 takım 4. turda mücadele verecek.
Tek maç eleme sistemine göre oynanacak 4. tur maçları, 29, 30 ve 31 Ekim'de yapılacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda eşleşmeler şöyle:
Altınordu-Amed Sportif Faaliyetler
Niğde Anadolu-Antalyaspor
Keçiörengücü-Siirt İl Özel İdare
Bayburt Özel İdare-Bursaspor
İstikbal Mobilya Kayserispor-Bayrampaşa
Başkent Akademi-Demir Grup Sivasspor
Fatih Karagümrük-Bandırmaspor
Eyüpspor-İttifak Holding Konyaspor
Yukatel Denizlispor-İçel İdmanyurdu
1074 Çankırıspor-Çaykur Rizespor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor
Vanspor-Sancaktepe
Kastamonuspor 1966-Anagold 24 Erzincanspor
Gümüşhanespor-Yılport Samsunspor
Gençlerbirliği-Esenler Erokspor
Kırklarelispor-MKE Ankaragücü
İstanbulspor-Büyükçekmece Tepecikspor
Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe
Gaziantep Futbol Kulübü-Turgutluspor
Hekimoğlu Trabzon-Ekol Göz Menemenspor
Göztepe-Sivas Belediyespor
Payasspor-Manisaspor
Altay-Görelespor
Karacabey Belediyespor-Tuzlaspor
Adanaspor-Diyarbekirspor
Kemerspor 2003-Kasımpaşa
Aytemiz Alanyaspor-İnegölspor
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