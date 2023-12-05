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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda Karagümrük, Belediye Dericespor’u 3 golle geçti - Futbol Haberleri

        Fatih Karagümrük: 3 - Belediye Dericespor: 1 MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Fatih Karagümrük, konuk ettiği Belediye Dericespor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek bir üst tura çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 16:08 Güncelleme: 05.12.2023 - 16:08
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        Karagümrük 5. turda
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        Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda Fatih Karagümrük, konuk ettiği TFF 2. Lig ekiplerinden Belediye Dericespor’u 3-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

        Kırmızı-siyahlılar, 19. dakikada Ibrahim Dresevic ve 37. dakikada Furkan Şeker’in kendi kalesine attığı golle mücadelenin ilk yarısı 2-0 öne kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Serdar Dursun’un 49. dakikasında attığı golle birlikte İstanbul ekibi farklı 3’e çıkardı. 63. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviren Okan Baydemir, Belediye Derincespor’un tek golünü kaydetti. Bu gol skoru tayin ederken, Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur’a ismini yazdıran takım oldu.

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