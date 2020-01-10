Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Tur ilk maçları heyecanı 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapılan açıklama ile bu müsabakaları yönetecek hakemler de açıkladı. İlk maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

14 Ocak Salı

16.00 Medipol Başakşehir - Kırklarelispor: Mustafa Öğretmenoğlu

18.30 DG Sivasspor - Yeni Malatyaspor: Özgür Yankaya

20.30 İM Kayserispor - Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

15 Ocak Çarşamba

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu

18.30 BB Erzurumspor - Beşiktaş: Koray Gençerler

20.30 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Halis Özkahya

16 Ocak Perşembe

18.00 Antalyaspor - Göztepe: Volkan Bayaraslan

20.30 Trabzonspor - Denizlispor: Suat Arslanboğa