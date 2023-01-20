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Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final programları!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, 24 Ocak Salı günü saat 14.00'te yapılacak

Giriş: 20.01.2023 - 11:41 | Güncelleme: ABONE OL
Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final programları!
İHA

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, 24 Ocak Salı günü saat 14.00'te gerçekleşecek. Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapılacak kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, yarı final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Kura çekiminde seri başı olan ve seri başı olmayan takımlar şöyle:

SERİ BAŞI TAKIMLAR

DG Sivasspor
Fenerbahçe
Medipol Başakşehir
Trabzonspor

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

Galatasaray
Gaziantep FK
MKE Ankaragücü
Kayserispor

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