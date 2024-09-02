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        Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? ZTK kura çekimi hangi kanalda?

        Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) kura heyecanı yaşanıyor. TFF, 2024-2025 yılı Türkiye Kupası 1. eleme turu eşleşmeleri kura çekim takvimini duyurdu. Türkiye Kupası yeni formatı eleme turları, grup müsabakaları ve final aşamalarından oluşacak. Peki, Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? ZTK kura çekimi hangi kanalda? İşte Türkiye Kupası kura tarihi ve maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 21:01 Güncelleme: 02.09.2024 - 22:43
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        • 1

          Türkiye Kupası kura çekimi için geri sayım başladı. TFF tarafından gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından 1. eleme turu eşleşmeleri netlik kazanacak. Yeni formatta eleme ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Peki, Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

        • 2

          TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          2024-2025 yılı Türkiye Kupası 1. eleme turu kurası 3 Eylül Salı günü çekilecek.

        • 3

          ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

          1. Eleme turu: 10-11-12 Eylül 2024

          2. Eleme turu: 8- 9 - 10 Ekim 2024

          3. Eleme turu: 29 - 30 - 31 Ekim 2024

          4. Eleme turu: 3 - 4- 5 Aralık 2024

          5. Eleme turu: 17- 18 - 19 Aralık 2024

          Grup - 1. maçlar: 7 - 8 - 9 Ocak 2025

          Grup - 2. maçlar: 4 - 5 - 6 Şubat 2025

          Grup - 3. maçlar: 25 - 26 - 27 Şubat 2025

          Çeyrek final: 1 - 2 - 3 Nisan 2025

          Yarı final: 22 - 23 veya 24 Nisan 2025

          Final: 14 Mayıs 2025

        • 4

          ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YENİ FORMATI

          Yeni format eleme turları, grup müsabakaları ve final aşamalarından oluşacak. Eleme ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta Swiss Sistem'e göre oynanacak. Mevcut statüdeki eleme turlarında seri başı takımın kendi sahasında oynaması kuralı ise yeni statüde uygulanmayacak.

        • 5

          Yeni formatta gruplara katılım hakkı elde edecek 24 takım lig ve başarı sırasına göre 3 torbaya ayrılacak ve her torbadan 2'şer ekip olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından birer ekip ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

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