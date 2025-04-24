Türkiye Kupası finali Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, ZTK finali nerede oynanacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Yarı final maçında Konyaspor'u 5-1 skorla mağlup eden Galatasaray Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı. Yarı final diğer maçında Trabzonspor ise Göztepe'yi 2-0'lık skorla geçerken finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Bu kapsamda Türkiye Kupası finali Galatasaray-Trabzonspor maçının oynanacağı tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Türkiye Kupası finali Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, ZTK finali nerede oynanacak" İşte ZTK final maçı tarihi...
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Ziraat Türkiye Kupası heyecan yarı final maçları ile devam etti. Yarı final maçları sonrasında final için geri sayım başlarken, Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının oynanacağı yer merak konusu oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı aldı. Peki, "Türkiye Kupası finali Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK finali nerede oynanacak?" Galatasaray-Trabzonspor maçının oynanacağı tarih...
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TÜRKİYE KUPASI'NDA FİNALİN ADI BELLİ OLDU!
Türkiye Kupası yarı final maçında Galatasaray Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek ilk finalist oldu. Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Trabzonspor ise finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.
Galatasaray'ın rakibi Trabzonspor oldu. Karşılaşma 24 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da.
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesi, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak.
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NEREDE OYNANACAK?
TFF, Türkiye Kupası final maçının oynanacağı stadın değiştirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; Eskişehir Valiliği'nin 17 Nisan 2025 tarihli "Müsabaka Yer Değişikliği" konulu yazısına istinaden 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanması planlanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak şehir ve stadyumu yeniden değerlendirme kararı almıştır.
Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum henüz belli olmadı.