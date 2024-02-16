Türkiye Kupası heyecanı çeyrek final maçları ile devam ediyor. Bilindiği gibi son 16 turu maçları 6-7-8 Şubat tarihleri arasında oynanmıştı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakalarında maç programı TFF tarafından açıklandı. Peki, "Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman? ZTK çeyrek final eşleşmeleri nasıl oldu?" İşte Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri ve maç programı...